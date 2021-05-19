شوي دجاج على الفحم من غير شواية على صاج الفرن بتتبيلة الأصلية من محلات الحاتي

الدجاج المشوي من الأطباق التي لها شهرة كبيرة واسعة ويوجد الكثير من الطرق المختلفة لشوي دجاج وكثير من مطابخ حول العالم تقدم طريقة مختلفة عن الأخرى في إعداد الدجاج المشوي والطعم مختلف، ويتفنن الطهاة في تقديم تتبيلة دجاج مشوي بشكل مختلف عن الأخرى وطريقة تسوية مختلفة لإضافة مزيد من نكهات الرائعة اللذيذة التي تجذب الأشخاص لتناول الدجاج المشوي، وفي تلك الوصفة احضرنا لكم تتبيلة جديدة لشوي الدجاج على الفحم من دون شواية فحم على بوتجاز من أعلى في صاج الفرن أو صينية الفرن بالبهارات وتوابل السوري في أقل من نصف ساعة ستعدي أحلى دجاج مشوي مثل المطاعم وبطعم أحلى بكثير.

دجاجة بحجم متوسط حوالي كيلو و 200 جرام. نصف كوب عصير ليمون. عدد ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون. نصف كوب ماء أو حليب. ملعقة كبيرة خل طعام أبيض. ملعقة ملح وفلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل. عدد 2 فص ثوم مفروم. 5 حبات هيل. نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملعقة صغيرة بصل بودرة. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة كاتشب وبابريكا.

أولا يغسل الدجاج جيدا في محلول محل وليمون وخل وتترك به لمدة ساعة على الأقل حتى تكون نظيفة تماما ثم تشطف بالماء.

يتم إحضار الدجاجة والضغط عليها بقوة من ناحية الرقبة ثم يقص صدر الدجاجة باستخدام مقص أو سكين من الوسط وتفتح لديك وتكون مفرودة أمامك.

نتركها جانبا وتحضر التتبيلة، بوضع كل من الخل مع ليمون وملح وفلفل وباقي بهارات والحليب وتقلب جيدا ويضاف الزيت.

توضع دجاجة في وعاء عميق ويصب عليها التوابل والبهارات وتوزع على كل أجزاء دجاج وأسفل الجلد وتغطى وتدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات.

توضع دجاجة في وعاء عميق ويصب عليها التوابل والبهارات وتوزع على كل أجزاء دجاج وأسفل الجلد وتغطى وتدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات. ثم تؤخذ دجاج بعد ذلك وتوضع على شبك شواية الفحم وضغط عليها جيدا على جمر أو فحم خفيف وتترك عليه لأطول فترة وتقلب على جانبين للتسوية.

بقايا تتبيلة شوي دجاج يتم دهن بها دجاجة بالفرشاة حتى تكون رطبة وطرية وتنضج سريعا.

في حالة لم يكن لديك شواية فحم يمكنك صنع الآتي، إحضار صاج الفرن أو صينية الفرن وبطنيها جيدا بورق القصدير أو ورق فويل.

واشعلي قطع الفحم ورصيها في الصينية على ورق القصدير، وضعي الصينية على نار خفيفة على البوتجاز من أعلى.

ثم ضعي على الجمر أو الفحم الموقد شبك الفرن واتركيها حتى تسخن جيدا ثم ضعي عليها الدجاج، بذلك يصبح الفحم موقد حتى تنضج دجاجة.

ملحوظة تبطن صينية من داخل فقط ليس من خارج حتى لا تحترق من النار أسفل الصينية.

لابد من استخدام نوع من الفحم أو الجمر الجيد وتكون كمية متوسطة من فحم، وكمية إحتياطية من الفحم المشتعل لتزويد في حالة احتياج له، وتسخن وتكون حرارة عالية. كما يفضل عدم استخدام دجاج كبير الحجم ويفضل دجاج بحجم متوسط، وتكون ناضجة بلحم طري، فتح دجاجة من منتصف ونزع عمود فقري لها حتى يسهل فتحها وتكون مفرودة. حتى يسهل أيضا توزيع تتبيلة شوي دجاج بسهولة وهي مفرودة على شواية، ومن أهم أسرار شوي دجاج تترك دجاجة في تتبيلة ليوم كامل حتى تتشبع دجاجة من نكهات.

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