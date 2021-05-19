أسهل وانجح طريقة لعمل كفتة الأرز بالصلصة

كفتة الأرز بالصلصة، من الأطباق سهلة وسريعة التحضير لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير، تحضير الطعام يستغرق الكثير من الوقت والمجهود، تبحث ربة المنزل العاملة عن وصفات سريعة التحضير ويمكن تحضيرها في يوم وتخزينها في الثلاجة، سنقدم لكم لاحقا قائمة طعام أسبوعي.

أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز، كفتة الرز نوع مختلف عن أنواع الكفتة التقليدية التي يمكن تحضيرها من الدجاج المفروم، أو اللحم المفروم فقط، هي احدي وصفات المطبخ المصري تحتوى على الأرز المطحون.

طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة

كفتة الأرز من الأطباق المتعارف عليها عند الكثير من المصرين يمكن أضافه اللحم المفروم، ويمكن تحضيرها بدون، كما يمكن التنوع في تشكيل الكفتة أصابع أو كور، كما يوجد الكثير يفضلها بدون صلصلة مقلية فقط اليوم نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني باللحم المفروم.

أولا مقادير كفتة الأرز

كيلو لحمه مفرومه.

كيلو ألا ربع رز مطحون، مقدار الأرز المطحون متروك اختياري كميه الرز تعمل على زيادة كميه الكفتة يمكن أضافه نص كيلو أرز.



عدد1بصله مفرومه.

٤فصوص ثوم.

ربع كوب شعريه مطحونه ناعم جدا.

معلقة صغيرة من كل من ملح- فلفل- كزبره ناشفه- كمون- بهارات لحمه.

شبت وبقدونس وكزبره.

مقادير صلصة الكفتة

لتر عصير طماطم .

. عدد1 بصله مفرومه .

. فلفل اخضر حار اختياري.

زيت.

ربع معلقة صغيرة من الملح- الفلفل الأسود- الكمون.

نبدأ أولا في تحضير خلطة الكفتة نحضر محضر الطعام ونقوم بفرم البصل ونضيف ألية البقدونس والشبت ونضيف البهارات ( ملح- فلفل-الكزبرة-كمون- بهارات اللحم). ثم نضيف مقدار اللحم المفروم+ الأرز المطحون والشعرية ونفرمهم ناعم جدا مع بعض. نبدأ في تشكيل الكفتة يمكن على شكل أصابع، أو شكل كور. نحضر طاسة ونضع زيت سخن وغزير ونضع الكفتة للقلى. نبدأ في تجهيز صلصلة الأرز نحضر حلة ونضع بها زيت و نحمر البصل مع الفلفل الحامي ونقلب ثم نضيف الثوم ونقلب دقيقه. ثم نضيف بعصير الطماطم ونضيف قليل من فلفل اسود، قليل جدا من سكر اختياري، وربع معلقة من الكمون. نتركها تغلي ثم نهدي النار حتى تصبح جاهزة ثم نضع الملح . ثم نضع الكفتة المقلية في الصلصة تغلي ونهدي النار ربع ساعه. اصبح لدينا كفتة الأرز بالصلصة، بطريقة سهلة يمكن أن يقدم مع طبق من الأرز الأبيض، كفتة الفراخ، هي نوع مختلف من أنواع الكفتة.

خطوات تحضير كفتة الأرز