طريقة تفتيح البشرة في المنزل من أول مرة وإزالة آثار الحبوب والتجاعيد

طريقة تفتيح البشرة ، تقوم الكثير من الفتيات بالبحث عن طرق لتفتيح البشرة طبيعياً وسهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في المنزل، نتيجة غلاء أسعار مستحضرات العناية بالبشرة، كما يعاني الكثيرين من اسمرار البشرة، نتيجة التعرض إلي أشعة الشمس المستمرة، وعدم الاهتمام بنظافة البشرة، وفي هذه المقالة نقدم لكم طريقة تفتيح البشرة من أول مرة، وإزالة آثار الحبوب، والتجاعيد، ويعمل علي شد البشرة، نقدم اليوم أسهل ماسك لتفتيح البشرة والعناية بها والتخلص من الرؤوس السوداء، وأيضاً إزالة الشعر الزائد من الوجه عند استخدامك له، فقط تابعوا مقالتنا.



طريقة تفتيح البشرة في المنزل

ماسك تفتيح البشرة من أول مرة، ومع الاستمرار يزيل البقع، وآثار الحبوب، والتصبغات، ويقوم بشد البشرة ،وعلاج التجاعيد، يمكنك استخدام ماسك التفتيح مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي علي نتيجة مناسبة من وصفة تفتيح البشرة، إليك مكونات ماسك تفتيح البشرة السمراء.

2 ملعقة كبار من الكركديه.

ملعقة من لبان الدكر.

2 كبسولة من الفحم المخصص للبشرة.

ماء حتى يقوم بتغطية الكمية.

كيس من الجيلاتين النباتي.

وإليك في مقالة ماسك القهوة لتفتيح البشرة في يوم واحد بسهولة في البيت.

قومي بغسل الكركديه ولبان الدكر للتخلص من التراب.

ضعي خليط ماسك تفتيح البشرة في الميكرويف مدة 20 ثانية أو 30 ثانية، حتى يستخلص فوائد الكركديه ولبان الدكر وتنجح معك طريقة تفتيح البشرة .

في الميكرويف مدة 20 ثانية أو 30 ثانية، حتى يستخلص فوائد الكركديه ولبان الدكر وتنجح معك . قومي بتصفية الماء من الخليط، ثم ضعي كبسولات الفحم وضعيها في الثلاجة لاستخدامه مرتين أسبوعياً.

وقت الاستخدام قومي بأخذ 3 ملاعق من خليط ماسك تفتيح البشرة في وعاء أخر، أضيفي إليهم كيس الجيلاتين النباتي، وقومي بخلطهم جيداً.

في وعاء أخر، أضيفي إليهم كيس الجيلاتين النباتي، وقومي بخلطهم جيداً. ضعيها في الميكرويف 15 ثانيه سيثقل قوام خليط ماسك تفتيح البشرة قليلاً.

قليلاً. ضعي طبقة من ماسك تفتيح البشرة علي كامل بشرتك، واتركيه مدة نصف ساعة.

علي كامل بشرتك، واتركيه مدة نصف ساعة. قومي بنزع ماسك التفتيح، وقومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كيفية تحضير ماسك التفتيح

ستلاحظي بعد استخدام ماسك تفتيح البشرة هذا، كم أصبحت بشرتك ناعمة وصافية، وأزال الرؤوس السوداء ،وقام بشد البشرة، وإزالة الشعر الزائد من جذوره ،وبذلك نكون قدمنا أسهل طريقة تفتيح البشرة.