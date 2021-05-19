طريقة عمل حمام زيت للشعر لفرد الشعر في المنزل بصورة طبيعية

طريقة عمل حمام زيت للشعر لفرد الشعر له العديد من الفوائد الأخرى بخلاف فرد الشعر، وهذا لأنه يتم من خلال استخدام زيوت طبيعية كثيرة لها فوائد كثيرة للشعر أهمها تغذية الشعر وفرده، لذلك تحرص كل البنات والسيدات على معرفة عمل حمام زيت لشعرهن حتى يتمكنوا من إظهار جمالهن.

طريقة عمل حمام زيت للشعر لفرد الشعر

يمكن القيام بحمام زيت الشعر هذا من خلال الخطوات التالية التي تتطلب المكونات التالية :

مكونات حمام زيت الشعر

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

زيت اللوز.

نبدأ بخلط مقادير متساوية من كل من : زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز تبعاً لطول الشعر وأيضاً كثافته.

ثم نضع كل هذه الزيوت في وعاء لتأخذ حمام مائي ساخن وتصبح دافئة.

بعد ذلك نوزع الخليط على الشعر بدايةً من الجذور وندلك به فروة الرأس عن طريق حركات دائرية لمدة خمس دقائق، وهذا يساعد في تنشيط دورة الشعر الدموية وتغلغل الزيوت في مسام الفروة.

بعد ذلك نغطي الشعر باستخدام قبعة الشعر المصنوعة من البلاستيك، ويمكن استبدالها بكيس توليد حرارة، وهذا يعزز استفادة الشعر من الزيوت.

ثم نترك مزيج الزيتون على الشعر لمدة ساعة، بعد ذلك نغسله بالشامبو المخصص لنوع الشعر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج.

حمام زيت الأفوكادو لفرد الشعر الجاف

نعرف أن زيت الأفوكادو يحتوي على معدل مرتفع من الدهون والمعادن وأيضاً مضادات الأكسدة وعناصر أخرى هامة للشعر الصحي، ويمكن استخدامه في عمل حمام زيت للشعر كما يلي :

مكونات حمام زيت الأفوكادو للشعر الجاف

كمية مناسبة زيت الأفوكادو.

مشط للشعر مصنوع من الخشب.

غطاء للشعر بلاستيك.

نسخن زيت الأفوكادو من خلال حمام مائي.

ثم نوزع زيت الأفوكادو الدافيء قليلاً على مناطق فروة الرأس وندلك الفروة عن طريق حركات دائرية.

بعد ذلك نضع الزيت على أجزاء الشعر المتبقية باستخدام مشط الخشب.

في النهاية نغطي الشعر بالغطاء البلاستيكي لمدة 3 ساعات، ثم نغسله بالشامبو المناسب للشعر.

طريقة حمام زيت الأفوكادو للشعر الجاف