أسهل طريقة لتحضير نقانق الدجاج الشهية في المنزل

نقانق الدجاج من وصفات الاكل السريعة التي تعد في أقل من نصف ساعة، وهذه الوجبة لها مذاق مميزة غير أنها غنية بقيمة غذائية كبيرة، ولأنها تعد من البروتينات فكثير من الأولاد يفضل تناولها وكثير من الأمهات تفضل تحضيرها لأنها سريعة بالإضافة إلى أنها متكاملة العناصر الغذائية.

نقانق الدجاج

تحتوي هذه الوصفة على كثير من التوابل التي تعطي لها نكهة طيبة ومذاق رائع، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقادير بسيطة في متناول الجميع وعلى قد الايد.

طريقة عمل نقانق الدجاج

تحضر الوصفة من أبسط المكونات التي نقوم بعرضها بجانب كل التفاصيل وسر والوصف التي تعطي نتيجة مبهرة في نهاية التحضير.

كيلو جرام صدور دجاج مفروم.

ربع كوب كزبرة ناشفة مطحونة.

ربع كوب نعناع ناشف ناعم.

ربع كوب جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب بهار التندوري ماسالا.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور.

ملعقة صغيرة حلبة مطحونة.

ملعقتين من الفلفل الحار (الهالبينو) المطحونة.

حبتان من البصل المفروم.

2 بيضة مخفوقة.

أربع ملاعق كبيرة زيت ذرة.

قومي شرائح من الفلفل الحار.

زبدة او سمنة حسب الرغبة.

نقوم بوضع كافة المقادير مع بعضها البعض، ونقوم بخلطهم حتى تتجانس كل المواد مع بعضها ونتأكد من ذلك ونقوم بإضافة الدجاج المفروم إلى الخليط، وتتركه لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

نقوم بتشكيل خليط الدجاج على شكل هوت دوغ ونضعه في صينية، ونضعه في الثلاجة مرة أخرى لمدة عشر دقائق مقدار تسخين المقلاة.

في مقلاة ضعي مقدار الزيت وقومي بتحمير نقانق الدجاج إلا أن تصبح باللون الذهبي.

ضعيه في طبق حتى يبرد وقومي بتزينه بشرائح الزنجبيل والفلفل الحار ويقدم بارد.

يمكن تقديم بجانب الجرجير و عيش التوست وبهذا يكون لدينا وجبة نقانق الدجاج وجبة متكاملة العناصر الغذائية من المنزل بأقل تكلفة وأفضل نتيجة وطعم مميز ونكهة طيبة.

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