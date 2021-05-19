طريقة عمل هريسة الشطة وضمان نجاحها لعشاق السبايسي فوود

طريقة عمل هريسة الشطة وضمان نجاحها، قد يتعجب البعض من هذا المسمي لتلك الوصفة المميزة التي نقدمها لحضراتكم بالتفاصيل عبر موقعنا، حيث إن عدد كبير من المحبي للطعام الحار او spaicy food يبحثون عن طرق طبيعية للاستمتاع بالمذاق السبايسي للطعام، ويمكنكم إستخدام الهريسة كبديل للشطة التقليدية وتغني بمذاقها الجبار عن العديد من الإضافات الاخري، ويمكنكم إضافتها للعديد من الوصفات ومكوناتها بسيطة ومتوفرة.

مكونات الهريسة المخصصة للطعام

هريسة الشطة أو هريسة الطعام تعد من مكونات بسيطة للغاية وسريعة في تجهيزها إلا أن عشاقها يعتبروها من أساسيات المواد المضافة للطعام، ومن اهم مكونات إعدادها

فلفل احمر حار.

زيت.

ملح.

ويمكنكم تقديمها كطبق جانبي بجانب المشاوي بمختلف انواعها مثل الدجاج المشوي أو الكباب المشوي، وكذلك الشيش كباب الشهي واللذيذ.

طريقة عمل هريسة الشطة وضمان نجاحها

طريقة عمل هريسة الشطة وضمان نجاحها، من اشهر شيف جلبنا لكم الوصفة المضمونة للتأكد من تحقيق نتائج مرضية لمتابعينا من مختلف أنحاء العالم ومن المؤكد قيامكم الآن بتجربتها وإعدادها في المنزل واليكم خطوات الإعداد

عليكي تنظيف الفلفل جيدا وارتداء جوانتي عند القيام بذلك للحفاظ علي يديكي من الحرارة الشديدة للفلفل حيث تترك أثر علي الايدي. استخدمي الكبة وافرمي الفلفل جيدا وضيفي الية ملعقة كبيرة من الملح. يتم إضافة ملعقة ملح كبيرة لكل كيلو من الفلفل. بعد الانتهاء من الفرم جيدا ضعيها في وعاء زجاجي محكم الغلق وضيفي مقدار سبع معالق كبيرة من زيت الطعام علي الوجة. ضعيها في الثلاجة واحكمي غلقها واستخدميها عند الحاجة. يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر بإتباع نفس الخطوات السابقة ولاكن تخزن في اكياس مخصصة للحفاظ علي الطعام في الفريزر ولا يضاف اليها زيت علي الاطلاق.

طرق تخزينها في الثلاجة لمدة شهر

ويمكن تخزين هريسة الشطة في الثلاجة لمدة شهر كام عن طريق وضع 5 معالق كبيرة من الزيت لضمان عدم تسرب الهواء داخلها وبذلك يمكنك الاستفادة منها حتي اخر ملعقة، كما يتم حفظها في الفريزر بإتباع نفس الخطوات السابق ذكرها، ويمكنك اضافتها لمعظم الأكلات للحصول علي الطعم السبايسي للطعام.