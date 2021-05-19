البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة الذ وانجح بسبوسة مرملة وطرية وخفيفة بمكونات بسيطة

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البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة ، نقدم لكم اليوم طريقة مميزة لعمل البسبوسة الكاروهات في البيت مثل محلات بيع الحلويات الشرقية، وتتمتع البسبوسة بوجه عام بطعم ومذاق أكثر من رائع فلا يمكن مقارنتها بأي نوع أخر من الحلويات ويتم تحضيرها بأشكال وطرق عديدة، ولأننا نعلم جيداً أنها تكون من الحلويات المفضلة لدى الكثيرون قررنا أن نقدم لكم طريقة جديدة لتحضيرها بكل سهولة في البيت.
البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة
يوجد كثير من الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير البسبوسة مختلفة الأشكال ومنها الآتي:مقادير عمل البسبوسة الكاروهات:
- 5 كوب سميد.
- 2/1 كوب سكر أبيض.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد.
- رشة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- طحينة لدهن صينية البسبوسة.
- 2 بيضة حجم كبير.
- علبة قشطة.
- قطر.
- علبة قيمر.
- جوز هند أو فستق مجروش.
- قومي أولاً بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ثم احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الطحينة.
- ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء اخفقي به البيض والسكر ومن ثم يضاف الفانيليا وبودرة الكاسترد واخلطي وبعدها ضعي الزيت والقشطة واخلطي المكونات سوياً بشكل جيد.
- بعدها قومي بإضافة السميد والبكينج بودر ثم يتم إعادة خلط المكونات.
- بعد التأكد من خلط المقادير مع بعضها وأصبحت متجانسة قومي بسكب الخليط بصينية الفرن المدهونة بالطحينة.
- وباستخدام علبة القيمر قومي بتشكيل خطوط بالطول والعرض على سطح صينية البسبوسة.
- بعدها يتم خبز البسبوسة في الفرن المشعل مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتى أن تنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي.
- عند خروجها من الفرن يتم سكب الشربات البارد على البسبوسة الكاروهات وهي ساخنة.
- وابدئي بتزينها بالفستق المجروش أو بجوز الهند كما ترغبين ومن ثم تقدم وتناوليها بالهناء والشفاء.
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البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة ، نقدم لكم اليوم طريقة مميزة لعمل البسبوسة الكاروهات في البيت مثل محلات بيع الحلويات الشرقية، وتتمتع البسبوسة بوجه عام بطعم ومذاق أكثر من رائع فلا يمكن مقارنتها بأي نوع أخر من الحلويات ويتم تحضيرها بأشكال وطرق عديدة، ولأننا نعلم جيداً أنها تكون من الحلويات المفضلة لدى الكثيرون قررنا أن نقدم لكم طريقة جديدة لتحضيرها بكل سهولة في البيت.
البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة
يوجد كثير من الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير البسبوسة مختلفة الأشكال ومنها الآتي:مقادير عمل البسبوسة الكاروهات:
- 5 كوب سميد.
- 2/1 كوب سكر أبيض.
- 2/1 كوب زيت.
- 1 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد.
- رشة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- طحينة لدهن صينية البسبوسة.
- 2 بيضة حجم كبير.
- علبة قشطة.
- قطر.
- علبة قيمر.
- جوز هند أو فستق مجروش.
- قومي أولاً بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ثم احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الطحينة.
- ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء اخفقي به البيض والسكر ومن ثم يضاف الفانيليا وبودرة الكاسترد واخلطي وبعدها ضعي الزيت والقشطة واخلطي المكونات سوياً بشكل جيد.
- بعدها قومي بإضافة السميد والبكينج بودر ثم يتم إعادة خلط المكونات.
- بعد التأكد من خلط المقادير مع بعضها وأصبحت متجانسة قومي بسكب الخليط بصينية الفرن المدهونة بالطحينة.
- وباستخدام علبة القيمر قومي بتشكيل خطوط بالطول والعرض على سطح صينية البسبوسة.
- بعدها يتم خبز البسبوسة في الفرن المشعل مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتى أن تنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي.
- عند خروجها من الفرن يتم سكب الشربات البارد على البسبوسة الكاروهات وهي ساخنة.
- وابدئي بتزينها بالفستق المجروش أو بجوز الهند كما ترغبين ومن ثم تقدم وتناوليها بالهناء والشفاء.
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