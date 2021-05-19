البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة الذ وانجح بسبوسة مرملة وطرية وخفيفة بمكونات بسيطة

البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة ، نقدم لكم اليوم طريقة مميزة لعمل البسبوسة الكاروهات في البيت مثل محلات بيع الحلويات الشرقية، وتتمتع البسبوسة بوجه عام بطعم ومذاق أكثر من رائع فلا يمكن مقارنتها بأي نوع أخر من الحلويات ويتم تحضيرها بأشكال وطرق عديدة، ولأننا نعلم جيداً أنها تكون من الحلويات المفضلة لدى الكثيرون قررنا أن نقدم لكم طريقة جديدة لتحضيرها بكل سهولة في البيت.

البسبوسة الكاروهات الرهيبة الفاخرة

يوجد كثير من الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير البسبوسة مختلفة الأشكال ومنها الآتي:

5 كوب سميد.

2/1 كوب سكر أبيض.

2/1 كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد.

رشة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

طحينة لدهن صينية البسبوسة.

2 بيضة حجم كبير.

علبة قشطة.

قطر.

علبة قيمر.

جوز هند أو فستق مجروش.