أسرار طريقة عمل البوظة المصرية اللذيذة في المنزل بالخطوات للشيف حسن

كثير منا لا يعرف طريقة عمل البوظة، فهي من أفضل المشروبات بصفة عامة، ولا يرتبط تحضيرها بفضل معين من الفصول فيمكن تناول في الشتاء والصيف وفي أي وقت يمكن اعدادها داخل المنزل وتناولها على الفور، فهي تحتوي على الخميرة التي تساعد على تنظيف المعدة من البكتيريا الضارة، وكثير من الأطفال بل والكبير يفضلون تناولها باستمرار.

البوظة من المشروبات المخمرة القديمة جدا، لكن ظهر لها عدة طرق كثيرة في وقتنا الحالي، وهى معروفة من قديم الأزل والكثير من الكبار والصغار يحبونها لطعمها اللذيذ الشهي، وتسعى السيدات لمعرفة عملها في المنزل لضمان نظافتها، وللحصول على طعم مميز نقدم لكم طريقة عملها على طريقة الشيف حسن لكي نضمن أنها بمكونات ومقادير مضبوطة.

البوظة

يمكن تحضير البوظة في وقت بسيط، ولكن تأخذ وقت طويل لتخمر،. لكن مقدار بسيط يكفي لمدة طويلة وعدد كبير من الأفراد، ومن المعروف عنها أنها لا تحتاج لأي مكونات غير مكونات بسيطة من داخل المنزل ونتعرف على أفضل طريقة من الخطوات الآتية.

طريقة عمل البوظة للشيف حسن

سنعرض طريقة الشيف وهي من أبسط المكونات وأسهل الطرق التي يمكن تحضيرها تابعونا.

مقادير عمل البوظة

تنقسم المقادير إلى قسمين وهما:

القسم الأول

6 أكواب ماء مغلي جدًا.

ثلاثة أرباع سكر.

ملعقة صغيرة كربوناتو.

القسم الثاني

ملعقتين كبيرتين خميرة عادية.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب ماء.

نصف كوب من الدقيق الفاخر الأبيض.

لابد من الانتباه إلا أن مدة الخمير تستغرق حوالي 5 ساعات على الأقل، كي تستمتعي ببوظة مظبوطة ذو طعم مميز.

في قدر عميق أضيفي الماء وارفعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي السكر والبيكربوناتو حتى يذوبان في الماء.

أضيفي الدقيق تدريجياً واستمري بالتقليب حتى تحصلي على خليط شبيه بقوام البشاميل

اتركي الخليط يبرد تمامًا، وفي وعاء اخر أضيفي السكر والماء والخميرة واتركيها تخمر.

اسكبي هذا الخليط على خليط الدقيق السابق وقومي بخلطهم بشدة يدوي أو داخل الخلاط.

اتركيه يخمر في وعاء عميق جدًا، واتركيه حتى يتضاعف أضعاف مضاعفة، ثم بعد ذلك تدخليه الثلاجة كي يبرد ويغطي مذاق رائع.

اسكبي في كاسات وقدميها لأولادك باردة، وذلك نكون تعرفنا على طريقة عمل البوظة من المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير البوظة المصرية داخل المنزل