طريقة عمل كريم الزبادي بالخيار الرائع لتفتيح البشرة وترطيب البشرة الجافة

يعد الخيار بالزبادي من ، أفضل أنواع الكريم لأنه يساعد علي تفتيح البشرة وترطيبها، ويستخدم كعلاج للكدمات التي تصيب الجلد والعين، كما أن قشور الخيار لها فوائد عديدة للجلد، يمنع حدوث الحكة أو الهرش، ونشأة زراعته في الهند والصين منذ أقدم العصور، وقد انتقلت زراعته إلي الشرق الأوسط ومنها مصر منذ القدماء المصرين، حيث يزرع الأن علي نطاق واسع ولذلك فهو دائماً من الخضروات رخيصة الثمن، التي يحصل عليها كل انسان بسهولة، ويحتوي علي نسبة كبيرة من الماء، وبعض الأحماض المعدنية والقلويات ولكن بنسبة بسيطة، فهوي يحتوي علي نسبة كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ج، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كريم الزبادي بالخيار في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم الزبادي بالخيار

تعرفي من هنا علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع بمكونات طبيعية وفاعلة وهي كما يلي:-

نصف كوب من عصير الخيار.

نصف كوب من الزبادي.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا طريقة بسيطة وسهلة لعمل كريم الزبادي بالخيار بمكونات طبيعية وهي كالاتي:-

نقوم أولاُ بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع فيه عصير الخيار والزبادي ونبدأ بخفقهم جيداً في الخلاط. ثم نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون ونستمر في الخفق حتي نحصل علي قوام كريمي رائع. يتم وضع هذا الخليط في علبة ويوضع في مكان بارد، يوضع من هذا الخليط علي بشرة نظيفة كل ليلة للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد الخيار للبشرة والجسم

هناك فوائد عديدة للخيار ومن أهم هذه الفوائد الاتي:-