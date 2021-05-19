أسرار تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند الشهية بسهولة

كرات البسبوسة بجوز الهند، تبلغ شهرة البسبوسة منذ العصر الفاطمي فهي تعد أبزر الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، هذا بالإضافة إلى أن البسبوسة من أنواع الحلويات السهلة التي يمكن القيام بها بخطوات سهلة وبسيطة دون مواجهة مشاكل، مع ضمان الحصول على المذاق الشهي المطلوب، ويوجد أيضاً كرات البسبوسة التي تشتق من البسبوسة>

كرات البسبوسة من الحلوى الحديثة التي تحضر من سميد البسبوسة وجوز الهند، فهى من أسهل الحلويات التي تحضر في المنزل بكمية ونحتفظ بها في الثلاجة لفترة طويلة، لتأكل وقت الحاجة مثل الغريبة وهى تشبها في الشكل لكن الطعم يكون مميز بجوز الهند الشهية والمغذية لذلك نقدم لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.

كرات البسبوسة بجوز الهند

يمكن عمل كرات البسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وتكون هذه الطريقة كالتالي :

مكونات كرات البسبوسة

علبة قشطة.

مقدار نصف كوب سمنة وسكر.

كوب زبادي.

مقدار ربع كوب جوز الهند.

كوبان من السميد.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

بندق محمص ولوز حسب الرغبة.

شربات.

نخلط المكونات التالية : السمنة، البيكنج باودر، الزبادي، السميد، جوز الهند، القشطة، السكر لنحصل على عجينة.

ثم نضع العجينة في قوالب صغيرة ونضعها بالفرن.

ثم نزينها بالبندق واللوز، ونصب عليها الشربات وتقدم.

طريقة تحضير كرات البسبوسةكب بسبوسة

هذه الطريقة مشتقة من البسبوسة الأصلية، وتكون كما يلي :

المكونات

ملعقتان بيكنج باودر صغيرة.

جوز هند بكمية مناسبة.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب زبدة.

كوب زبادي.

كوبان سميد بسبوسة.

كوبان ماء.

كوبان سكر.

نبدأ بخلط كافة المقادير، ثم نقلبهم مع بعض جيداً لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط في صينية الكب كيك وندخل الصينية في الفرن ليتحمر وجهه.

بعد ذلك نصب العسل على البسبوسة، ونضع عليها المكسرات وجوز الهند على وجهها ثم نقدمها.

طريقة التحضيركرات البسبوسة بجوز الهند

يمكن القيام بـ كرات البسبوسة باستخدام جوز الهند لنحصل على طعم لذيذ، وتكون هذه الطريقة كالتالي :

كوب ونصف سميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقتان كبيرتان سمن أو زبدة.

ربع ملعقة صغيرة مسحوق الهيل.

نضع السميد في وعاء ونحمصه على النار باستخدام الزبدة ليصبح لونه بني ولكن فاتحاً.

ثم نضع جوز الهند على السميد ونحمصهم، ثم نطفيء النار ونتركه ليبرد.

ثم نضع السكر مع الماء في وعاء على نار خفيفة ونحركهم ليذوب السكر، وعند الوصول لدرجة الغليان نطفيء النار ونتركه ليبرد.

ثم نضع السميد بجوز الهند والهيل في وعاء ونضيف لهم الشربات ونخلطهم جيداً ونخلطهم لنحصل على عجينة متماسكة.

ثم نضع العجينة جانباً لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نصنع كرات صغيرة ونتركها لتبرد.

ثم نضعها في الزيت الغزير الساخن لتتحول لونها للون الذهبي، وتقدم.

المكوناتخطوات التحضير