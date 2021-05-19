كيكة البرتقال الشهية بمذاقها اللذيذ وطريقة تحضيرها المنزلية في عشر دقائق

تعتبر تلك الفترة موسم الكعك والبسكويت وغيرهم من تلك الأصناف لذلك فإن الكيك لا يعتبر من المعجنات المرغوبة في تلك الفترة ولكن عند تخصيص أنواع الكيك حول كيك البرتقال نجد أن كيك البرتقال غير مرتبط بموسم معين لإنتشاره فهو أكثر الأصناف المفضلة لدي الكثير ويتميز بالرائحة والمذاق واللون الجذاب وكذلك الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم بسبب إحتوائه على البرتقال الغني بالفيتامينات المفيدة للشعر والبشرة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيك البرتقال في المنزل بسهولة ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

يتم تصنيف البرتقال من الفواكه الشتوية الرئيسية طوال فصل الشتاء وتعتبر من أكثر أصناف الفواكه التي تناسب الجميع حيث يتميز بالسعر الإقتصادي وكذلك مذاقه اللذيذ والمحبب لدي جميع الأشخاص فالبعض يقوم بتحضيره على هيئة عصير طازج أو إدخاله مع المعجنات مثل كيك البرتقال التي تقوم الأمهات بتحضيرها للإستفاده من الفوائد الغذائية بها وبسبب حرص الأمهات على تحضير كيك البرتقال نقدم لكم خطوات إعداد الكيك في المنزل من خلال السطور التالية.

طريقة تحضير كيك البرتقال

المكونات:

كأس من الدقيق.

نصف كأس عصير البرتقال طازج.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

كأس من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة من مسحوق محسن الكيك ويمكن أن يحل محله البيكنج باودر.

نصف كأس من السمن.

بداية العجن بالمكونات الجافة مثل الدقيق والبيكنج باودر أو محسن الكيك ومسحوق قشر البرتقال الجاف ونقلبهم معاً ونترك الإناء الخاص بهم جانباً. بإستخدام الخلاط الكهربائي الخاص بالعصائر نضع به البيض مع الحليب ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تندمج معاً ثم إضافة عصير البرتقال ومسحوق الفانيليا ونقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري لمدة دقيقتين على الأقل. نحضر المضرب اليدوي ثم نقوم بسكب خليط البيض على الخليط الجاف الذي سبق تحضيره ونقلبهم معاً تدريجياً حتى نحصل على خليط ناعم وليس سائلاً بل متجانس. يجب تسخين الفرن قبل بداية التحضير ثم نقوم بوضع صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعه بحيث يتم نضجها وكذلك إختبار درجة النضج عن طريق سكينة بعد ذلك يتم تقديمها بجانب المشروبات الدافئة أو الباردة الغازية حسب تفضيلات العائلة.

طريقة التحضير: