ظهور الشعر تحت الجلد في الساقين اكثر ما يزعج النساء بعد أزاله الشعر أي كانت وسيلة الإزالة التي تجبر الشعر على النمو إلى الأسفل بدلاً من النمو إلى الأعلى والخارج مما يودى إلى ظهور بثور صغيرة وفي بعض الحالات تصبغ في الجلد، كما أن تكون للبنات ذو الشعر المجعد أو الثقيل قابلية أكثر للاحتجاز داخل الجلد بسبب سمك الشعر غير يوجد الكثير من أسباب ظهور الشعر تحت الساقين منها زع الشعر بطريقة خاطئة أو الحلاقة دون تبليل الجلد أو شد البشرة أثناء حلاقة أو حدوث انسداد مسام البشرة وتراكم خلايا الجلد الميت، كما انه يظهر للأغلب النساء خاصه أماكن الجسم الأكثر عرضة للثني مثل تحت الإبط والساقين وغيرها لذلك على النساء أو البنات الاهتمام ببشرتهم خاصة العرايس باستخدام اقوي وصفات لتبييض الجسم بالكامل للعرايس لنتيجة مذهلة.

ظهور الشعر تحت الجلد في الساقين وطرق التخلص منة

لا يختفي الشعر تحت الجلد من تلقاء نفسه في بعض الحالات بل قد يترك بعض الإثار خاصة بعد محاولة خدشها ونزعها وتتعدد الوسائل التي يمكن من خلالها التخلص من مشكلة نمو الشعر تحت الجلد في الساقين وغيرهما من المناطق عن طريق الليزر أو بإجراء طبي لذلك يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي يفضلها الكثيرين.

الملح لإزالة الشعر تحت الجلد في الساقين: يخلط ملعقتان من الملح مع كوب من الماء وتغمس قطعه من القطن وتمرر على جلد الساقين ويترك حتى يجف ثم يفرك لبضع دقائق قبل شطفه حيث يساعد الملح على تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة. حجر الخفاف لإزالة الشعر تحت الجلد في الساقين: بعد الاستحمام بالماء الدافئ تفرك الساقان بحجر الخفاف بطريقة دائرية لإزالة خلايا الجلد الميت ولكن بلطف شديد ثم تغسل الساقين ثم تجفف وترطب حيث يساعد على فتح المسام. تقشير البشرة لإزالة الشعر تحت الجلد في الساقين: يتم صنفرة البشرة مرة واحدة في الأسبوع ما يساعد في منع تراكم خلايا الجلد الميت كما أن هذه الطريقة تساهم في إخراج طرف الشعرة من الجلد من خلال استخدام التقشير أو اسكراب ذي تركيبة خفيفة.

وصفات للإزالة الشعر تحت الساقين