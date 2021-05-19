مكون معجزة ضعيه للشامبو يعمل علي فرد و تنعيم الشعر المجعد ويمنحه لمعان

مكون معجزة ضعيه للشامبو يعمل علي فرد وتنعيم الشعر المجعد ويمنحه لمعان، الشعر هو ما يميز جمال المرأة ويمنحها إطلاله جذابة خاصةً أصحاب الشعر المجعد أو الكيرلي، ولكن يواجه هذا الشعر العديد من المشاكل التي تؤثر علي حيويته، حيث أن طبيعة الخصل المموجة به تجعله سريعاً يتعرض للتلف والهيشان، كما تمنع وصل الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لباقي الشعر، مما تتسبب في جفاف أطراف الشعر ولكن الكثير من الفتيات والسيدات ترغب في مظهر جمالي جذاب، ولهذا تستخدم الأدوات الحرارية مثل الاستشوار أو المكواة لتحصل علي شعر مفرود وناعم، وعلي الرغم من فعاليتها إلا أنها تسبب أضرار جانبية ضارة بخصل الشعر.

مكون رهيب يساعد علي فرد وتنعيم الشعر المجعد فقط ضعيه في الشامبو

تلجأ العديد من النساء إلي عمل علاجات مختلفة للتخلص من تجعد الشعر، مثل الكيراتين ولكن هذه الحلول مؤقته ولا تعطيك نتيجة مستمرة، كما أنها مكلفة وليست آمنة حيث أن لها أضرار كبيرة علي فروة الرأس وتتسبب في جفاف وخشونة الشعر، ولذلك يفضل المكونات الطبيعية والتي تعطيك نتيجة مذهلة وتعد الخيار الأمثل لفرد وتنعيم الشعر، وتمنحك قدر كبير من الحيوية واللمعان.

زيت جوز الهند في الشامبو لفرد وتنعيم الشعر المجعد

يعد زيت جوز الهند من أكثر أنواع الزيوت المستخدمة في صناعة منتجات العناية بالشعر، حيث يحتوي علي أحماض دهنية تقضي علي جفاف الشعر وتزيد من ترطيب الشعر، كما يمد الشعر بالرطوبة والليونة اللازمة لقدرته العالية علي التغلغل في أعماق الشعر بكل سهولة مما يمنحك ملمس حريري، كما يعمل علي فرد الشعر والتخلص من تموجات وتجعد الشعر.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

المكونات المستخدمة لفرد وتنعيم الشعر المجعد لشعر ناعم حرير

للحصول علي شعر ناعم وأملس كل ما عليك هو القيام بمزج الشامبو مع زيت جوز الهند، ثم يبلل الشعر ويتم عمل تدليك لفروة الرأس لمدة 5 دقائق.

ثم باقي الشعر ويترك لمدة 5 دقائق أخري، وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر وليس البارد للاحتفاظ برطوبة الشعر ثم يترك ليجف، ويمشط بواسطة مشط خشبي واسع وسوف تلاحظي نعومة ولمعان الشعر.

طريقة الاستخدام لفرد وتنعيم الشعر المجعد من أول مرةوصفة طبيعية من زيت جوز الهند والموز لفرد وتنعيم الشعر المجعد

تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تساعد علي تنعيم الشعر، حيث يعمل هذا المزيج علي فرد الشعر وعلاج تموجاته والتجعد، لاحتوائهم علي أحماض دهنية وخصائص تعمل علي تنعيم الشعر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1/2 ثمرة موز.

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

قومي بهرس الموز جيداً حتي يصبح ناعماً ثم أضيفي زيت جوز الهند والعسل، وامزجيهم حتي تحصلي علي خليط لين وكريمي.

يتم وضع الوصفة علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف، ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو الخفيف، ويترك حتي يجف وتستخدم مرتين أسبوعياً لشعر ناعم ولامع.

مكونات وصفة فرد وتنعيم الشعر المجعدطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخداموصفة زيت جوز الهند والعسل لفرد وتنعيم الشعر المجعد

مكونات هذه الوصفة تعمل علي فرد الشعر وإمداده بالترطيب اللازم لخصل الشعر، حيث تساعد علي تغذية فروة الرأس مما تمنح الشعر النعومة واللمعان.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بتذويب المكونات في الميكرويف لمدة 30 ثانية أو علي حمام مائي ساخن، ثم يدلك فروة الرأس والشعر وبعد ذلك يلف ويغطي بقبعة الاستحمام.

تترك علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وتستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم كالحرير.

مكونات وصفة فرد وتنعيم الشعر المجعدطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام