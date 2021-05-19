حضري دجاج كنتاكي المقرمشة في البيت مثل الجاهز بكل سهولة

دجاج كنتاكي يعتبر من أشهى الوجبات التي يعشقها الجميع، خاصة الشباب والصغار، لأنه يتميز بطعمه المقرمش الرائع ورائحته القوية، التي تجذب الجميع إلى تناوله بكثرة، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة دجاج كنتاكي في البيت. طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت المقادير: دجاجة صغيرة حوالى 1000 جرام.

كأس كبير من الدقيق.

كوب صغير من الماء.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

15 جرام من مسحوق الثوم المجفف.

ملعقة ونصف متوسطة من البصل المجفف.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

20 جرام من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

10 جرام من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة.

كوب صغير من الدقيق للتغطية.

زيت غزير للقلي. خطوات التحضير قومي بتقطيع الدجاجة إلى 8 قطع، ثم اغسليها جيدا بالماء والليمون والملح. ضعي قطع الدجاج في مصفاة حتى تتخلصي من الماء الزائد. اخلطي الدقيق مع مقدار النشا، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر، والملح، والشطة، وباقي التوابل جيدا في وعاء مناسب للخلط. اسكبي مقدار الماء فوق خليط الدقيق، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي قطع الدجاج إلى الخليط السابق، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ضعي قطع الدجاج في الدقيق الخاص بالتغطية. اسكبي الزيت الغزير في مقلاة كبيرة الحجم،ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتى يسخن الزيت. وزعي قطع الدجاج داخل المقلاة، ثم اتركي حتى ينضج ويصبح دجاج كنتاكي جاهز للتقديم. سر نجاح دجاج كنتاكي اتركي قطع الدجاج داخل خليط التتبيلة لمدة 24 ساعة،حتى تحصلي على مذاق رائع. يمكن حفظ دجاج كنتاكي في الفريزر، لكن بعد قلي الدجاج بنسبة 50%. استخدمي الدجاج الذي لا يتعدى 1000 جرام. لا تضيفي كمية كبيرة من الملح الدجاج. اتركي الزيت الخاص بالقلي يسخن بشكل جيد قبل وضع قطع الدجاج به، حتى يصبح مقرمش. خطوات التحضيرسر نجاح دجاج كنتاكي الوسوم

دجاج كنتاكي يعتبر من أشهى الوجبات التي يعشقها الجميع، خاصة الشباب والصغار، لأنه يتميز بطعمه المقرمش الرائع ورائحته القوية، التي تجذب الجميع إلى تناوله بكثرة، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة دجاج كنتاكي في البيت. طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت المقادير: دجاجة صغيرة حوالى 1000 جرام.

كأس كبير من الدقيق.

كوب صغير من الماء.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

15 جرام من مسحوق الثوم المجفف.

ملعقة ونصف متوسطة من البصل المجفف.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

20 جرام من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

10 جرام من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة.

كوب صغير من الدقيق للتغطية.

زيت غزير للقلي. خطوات التحضير قومي بتقطيع الدجاجة إلى 8 قطع، ثم اغسليها جيدا بالماء والليمون والملح. ضعي قطع الدجاج في مصفاة حتى تتخلصي من الماء الزائد. اخلطي الدقيق مع مقدار النشا، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر، والملح، والشطة، وباقي التوابل جيدا في وعاء مناسب للخلط. اسكبي مقدار الماء فوق خليط الدقيق، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي قطع الدجاج إلى الخليط السابق، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ضعي قطع الدجاج في الدقيق الخاص بالتغطية. اسكبي الزيت الغزير في مقلاة كبيرة الحجم،ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتى يسخن الزيت. وزعي قطع الدجاج داخل المقلاة، ثم اتركي حتى ينضج ويصبح دجاج كنتاكي جاهز للتقديم. سر نجاح دجاج كنتاكي اتركي قطع الدجاج داخل خليط التتبيلة لمدة 24 ساعة،حتى تحصلي على مذاق رائع. يمكن حفظ دجاج كنتاكي في الفريزر، لكن بعد قلي الدجاج بنسبة 50%. استخدمي الدجاج الذي لا يتعدى 1000 جرام. لا تضيفي كمية كبيرة من الملح الدجاج. اتركي الزيت الخاص بالقلي يسخن بشكل جيد قبل وضع قطع الدجاج به، حتى يصبح مقرمش. خطوات التحضيرسر نجاح دجاج كنتاكي

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