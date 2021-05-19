اعملي كفتة الأرز المصرية بكل سهولة وبمكونات بسيطة والطعم والريحة روعة

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أكثر الأكلات المفضلة عند الكثير من الناس، حيث تتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فتنتشر هذه الوجبة في الكثير من الدول في العالم بأكمله ولكن لكل دولة طريقتها الخاصة في تحضيرها وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كأس من الكزبرة.

نصف كأس من الشبت.

نصف كأس من البقدونس.

ملعقة صغيرة من كلاً من الشطة.

ملعقة كبيرة من كلاً من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون. مقادير الصلصة ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

حبة في البصل المبشور.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير الطماطم. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية القيام بفرم كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس ومختلف البهارات ويتم طحنهم جيداً في مطحنة الكبة من أجل أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم نقل عجينة اللحم إلى الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم البدء في تشكيلها على شكل أصابع. يتم قليها في مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت النباتي. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية من أجل تحضير الصلصلة يتم إتباع الآتي يتم إحضار مقلاة ويتم وضعها على النار وبعد ذلك إضافة ملعقة من السمنة والبصل المفرومة مع ثلاثة فصوص من الثوم ويتم تحميرها مع التقليب جيداً، بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم. الاستمرار في التقليب مع إضافة نصف لتر من شوربة اللحم ويتم ترك الخليط لحين أن يغلي. يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الخليط أثناء غليانه، بعد ذلك يتم تركه على النار لحين أن تنضج الكفتة بشكل نهائي. الوسوم

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أكثر الأكلات المفضلة عند الكثير من الناس، حيث تتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فتنتشر هذه الوجبة في الكثير من الدول في العالم بأكمله ولكن لكل دولة طريقتها الخاصة في تحضيرها وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كأس من الكزبرة.

نصف كأس من الشبت.

نصف كأس من البقدونس.

ملعقة صغيرة من كلاً من الشطة.

ملعقة كبيرة من كلاً من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكمون. مقادير الصلصة ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من صوص الطماطم.

حبة في البصل المبشور.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير الطماطم. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية القيام بفرم كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس ومختلف البهارات ويتم طحنهم جيداً في مطحنة الكبة من أجل أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم نقل عجينة اللحم إلى الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم البدء في تشكيلها على شكل أصابع. يتم قليها في مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت النباتي. خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية من أجل تحضير الصلصلة يتم إتباع الآتي يتم إحضار مقلاة ويتم وضعها على النار وبعد ذلك إضافة ملعقة من السمنة والبصل المفرومة مع ثلاثة فصوص من الثوم ويتم تحميرها مع التقليب جيداً، بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم. الاستمرار في التقليب مع إضافة نصف لتر من شوربة اللحم ويتم ترك الخليط لحين أن يغلي. يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الخليط أثناء غليانه، بعد ذلك يتم تركه على النار لحين أن تنضج الكفتة بشكل نهائي.

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