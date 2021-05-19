طريقة عمل كريم الليمون السحري لتفتيح وتعطير الأماكن الحساسة والبشرة كريم رهيب من أجل تبيض البشرة 10 درجات تفتيح فوري وفعال من أول استعمال، حيث إن الليمون غني عن التعريف في تفتيح الأماكن الحساسة وتحت الإبط وغيرها من الأماكن التي تتعرض للاسمرار، كما أن كريم الحامض للوجه أو كريم الليمون ممتاز لجميع أنواع البشرة لكن يفضل أصحاب البشرة الحساسة استخدامه بحذر وبكميات قليلة، يناسب كريم تبييض الوجه جميع المناطق في الجسم الوجه والرقبة والجسم والكوع وكافة الأماكن التي تريدين تفتيحها فهذا الكريم ممتاز ورهيب في تبيض الجسم والوجه في أقل وقت ممكن كما أنه يحافظ على رونق وجمال البشرة ويحفز مادة الكولاجين الطبيعي التي تعمل على إمداد البشرة بالشباب الدائم والحماية من التجاعيد. طريقة عمل كريم الليمون السحري طريقة عمل كريم الليمون السحري المكونات مقدر ثلاث حبات من الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا أو الكورن فلور.

ماء. عمل كريم الليمون لتفتيح البشرة نقوم أولاً بتقطيع الليمون إلى قطع متوسطة. نضع الليمون في طنجرة ونضع معه فنجان صغير من الماء. نرفع الليمون على النار يغلي حتى ينضج تمامًا. نقوم بإنزال الليمون من على النار وضربه بالخلاط. يجب ضرب الليمون جيدًا حتى يصبح ذو قوام ناعم جدًا. نقوم بإضافة النشا وفنجان صغير من الماء إلى الليمون ونقلب جيدًا على البارد. نرفع كريم الليمون على النار ونقلب جيدًا حتى لا يحدث تكتلات. نقوم بإنزال كريم الليمون والنشا من على النار بعد أن أصبح ذو قوام كريمي. طريقة استخدام كريم الليمون والنشا بعد أن قمنا بتنظيف الخطوات السابقة نحضر علبة نظيفة ونضع بها كريم الليمون والنشا. نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى لا يفسد. يوميًا نستخدم الكريم على البشرة مرة واحدة في اليوم. سوف نلاحظ الفرق خلا أيام قليلة. طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل المكونات علبة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الخزامي. تحضير كريم الليمون الأفريقي نحضر علبة نظيفة ونضع المكونات بها ونخلط جيدًا. نقوم بوضع الكريم على البشرة ليلاً وتركه طوال الليل وفي الصباح نغسله. يمكن استخدام الكريم في الصباح مع الحرص بوضعه مدة لا تقل عن 40 دقيقة على البشرة. يستخدم بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج. الوسوم

طريقة عمل كريم الليمون السحري لتفتيح وتعطير الأماكن الحساسة والبشرة كريم رهيب من أجل تبيض البشرة 10 درجات تفتيح فوري وفعال من أول استعمال، حيث إن الليمون غني عن التعريف في تفتيح الأماكن الحساسة وتحت الإبط وغيرها من الأماكن التي تتعرض للاسمرار، كما أن كريم الحامض للوجه أو كريم الليمون ممتاز لجميع أنواع البشرة لكن يفضل أصحاب البشرة الحساسة استخدامه بحذر وبكميات قليلة، يناسب كريم تبييض الوجه جميع المناطق في الجسم الوجه والرقبة والجسم والكوع وكافة الأماكن التي تريدين تفتيحها فهذا الكريم ممتاز ورهيب في تبيض الجسم والوجه في أقل وقت ممكن كما أنه يحافظ على رونق وجمال البشرة ويحفز مادة الكولاجين الطبيعي التي تعمل على إمداد البشرة بالشباب الدائم والحماية من التجاعيد. طريقة عمل كريم الليمون السحري طريقة عمل كريم الليمون السحري المكونات مقدر ثلاث حبات من الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا أو الكورن فلور.

ماء. عمل كريم الليمون لتفتيح البشرة نقوم أولاً بتقطيع الليمون إلى قطع متوسطة. نضع الليمون في طنجرة ونضع معه فنجان صغير من الماء. نرفع الليمون على النار يغلي حتى ينضج تمامًا. نقوم بإنزال الليمون من على النار وضربه بالخلاط. يجب ضرب الليمون جيدًا حتى يصبح ذو قوام ناعم جدًا. نقوم بإضافة النشا وفنجان صغير من الماء إلى الليمون ونقلب جيدًا على البارد. نرفع كريم الليمون على النار ونقلب جيدًا حتى لا يحدث تكتلات. نقوم بإنزال كريم الليمون والنشا من على النار بعد أن أصبح ذو قوام كريمي. طريقة استخدام كريم الليمون والنشا بعد أن قمنا بتنظيف الخطوات السابقة نحضر علبة نظيفة ونضع بها كريم الليمون والنشا. نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى لا يفسد. يوميًا نستخدم الكريم على البشرة مرة واحدة في اليوم. سوف نلاحظ الفرق خلا أيام قليلة. طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل المكونات علبة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الخزامي. تحضير كريم الليمون الأفريقي نحضر علبة نظيفة ونضع المكونات بها ونخلط جيدًا. نقوم بوضع الكريم على البشرة ليلاً وتركه طوال الليل وفي الصباح نغسله. يمكن استخدام الكريم في الصباح مع الحرص بوضعه مدة لا تقل عن 40 دقيقة على البشرة. يستخدم بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

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