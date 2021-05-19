الخلطة السحرية لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن أقوي من الكيراتين، الشعر هو ما يمثل عنوان الجاذبية لدي كل النساء ولكن تختلف طبيعية الشعر ونوعه من امرأة لأخري، ولذلك تحرص علي العناية به بشتي الطرق خاصةً إذا كان الشعر من النوع الذي تكثر به التموجات والتجعد، مما يجعلها مشكلة تواجه الكثير من السيدات والتي تحتاج إلي وقت طويل في علاجه، وكذلك توجد عدة عوامل تتسبب في فقدان الشعر النعومة والترطيب ولهذا سوف أقدم لكم خلطة سحرية تجعل الشعر ناعم كالحرير وتحافظ علي رطوبته بدون أي مواد كيميائية.

خلطة جبارة لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن تجعله حرير وأملس

تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن من الأمور التي تسبب مصدر إزعاج للعديد من النساء، ولذا تلجأ إلي عمل كيراتين أو بروتين للحصول علي شعر ناعم، ولكن هناك أسباب كثيرة تعمل علي جفاف وخشونة الشعر مثل تعرضه لعوامل الطقس القاسية، أو غسل الشعر بصورة متكررة أو استخدام الصبغة بكثرة، ولذلك يمكنك الاعتماد علي وصفات طبيعية مثل الماسك السحري لتنعيم الشعر والتخلص من جفافه وخشونته.

خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن

زبدة الشيا من المكونات المميزة التي تساعد علي تنعيم وترطيب الشعر، كما تقوم بعلاجه من التقصف والخشونة مما تعمل علي ترطيب وتغذية الشعر، لاحتوائها علي فيتامين أ ودهون تساعد علي زيادة نعومة ولمعان الشعر.

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تساعد علي تنعيم وترطيب خصل الشعر، مما يساعد علي التخلص من تموجات وتجعد الشعر، مما يجعله مصدر طبيعي ومنعم للشعر مما يرطب الشعر من العمق.

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من الجليسرين.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن

يتم خلط جميع المكونات حتي تتجانس ويصبح القوام كريمي، ثم توزع علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر علي شكل طاقية ويترك لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتستخدم مرتين في الأسبوع وسوف تحصلي علي شعر ناعم وأكثر رطوبة بدون كيراتين.

طريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدامخلطة الحليب الرائب والعسل لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن

يساعد الحليب الرائب علي تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه، لاحتوائه علي بروتينات توفر الترطيب اللازم لخصل الشعر كما يمنحه نعومة وحيوية، والعسل من أقوي المكونات التي تقوم بإمداد فروة الرأس بالعناصر الغذائية التي تعمل علي ترطيب بصيلات الشعر، والحفاظ علي رطوبة الشعر ومنع جفافه.

كوب من الحليب الرائب.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

بياض بيضة.

قومي بوضع المكونات في وعاء عميق ثم امزجيهم جيداً، وبعد ذلك توضع الخلطة علي كامل الشعر بعد تقسيمه لعدة خصل.

يتم توزيع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف، ثم يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي، وتستخدم مرة أسبوعياً لتتمتعي بشعر حرير وأملس بدون أي طرق كيميائية، وسوف تلاحظي الفرق من أول استخدام.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشنطريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدامخلطة جل الصبار والبيض لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن

جل الصبار يعمل علي تنعيم الشعر الخشن والتخلص من جفافه، كما يزيد من لمعان الشعر ويساعد علي ترطيب فروة الرأس من الجذور حتي الأطراف، وبياض البيض من المكونات الطبيعية الغنية بالبروتين مما يساهم في تنعيم الشعر وزيادة الرطوبة اللازمة في فروة الرأس.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من العسل.

قومي بمزج المكونات حتي تتجانس ثم توضع علي الشعر وفروة الرأس، مع التدليك لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يلف الشعر علي شكل طاقية.

يترك لمدة 45 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وتستخدم مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر ناعم وأكثر رطوبة بدون أي مواد كيميائية.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشنطريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدام