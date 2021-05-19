الكبدة الاسكندراني على اصولها مشطشطة زي محلات فهمي

الكبدة الإسكندراني على أصولها، تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير الكبدة بطريقة سهلة وسريعة، فتتسم بالمذاق الجيد والمختلف، فيوجد للكبدة الإسكندراني الكثير من الفوائد التي تترتب على تناولها والأن إليكم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني.

نصف كيلو من الكبدة العصافيري قطع صغيرة.

ملعقة من الثوم المفروم.

فلفل أسود.

فلفل أخضر حامي.

ملح.

خل.

عصير ليمون.

ربع ملعقة من الكزبرة الجافة.

كمون.

مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني على أصولها:طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني على أصولها مشطشطة:

تتسم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت مطلقاً في التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:

الحصول على طاسة كبيرة ويتم وضع فيها كمية قليلة من الزيت ويتم ترك الزيت لحين أن يسخن. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الثوم وتركه في الزيت لحين أن يذبل وبعد ذلك يتم إضافة شرائح الكبدة بالإضافة للخل والملح مع كمية قليلة من الكمون ويتم التقليب جيداً لحين أن تنضج الكبدة. القيام بتقطيع الفلفل ثم وضعه على الكبدة مع الاستمرار في التقليب مع إضافة ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة مع إضافة كمية قليلة من المياه. أثناء التقديم يتم إضافة عصير الليمون ويتم تناوله مع الكبدة بجانب السلطة والطحينة.

طريقة تحضير سلطة الطحينة لتقديمها مع الكبدة:

تتسم طريقة تحضير سلطة الطحينة بطريقة سهلة وسريعة ويتم تناولها بجانب الكبدة فتعطيها مذاق أفضل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير سلطة الطحينة في المنزل:

ربع كأس من الطحينة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

ثلاثة ملاعق من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون.

المقادير: