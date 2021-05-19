طريقة عمل كرياتين طبيعي رهيب في فرد الشعر الخشن والمجعد

تبحث الكثير من السيدات عن كرياتين طبيعي يستخدم في فرد الشعر المجعد، الذي يسبب إزعاج كبير لهم، ويجعل الحالة النفسية لهم سيئة، لأن الشعر زينة المرأة وأحد مصادر الجمال لديها، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد كرياتين طبيعي للشعر من خلال بعض المكونات الطبيعية، وتعتبر بذور الكتان من هذه المواد الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه، وتحسين نموه بشكل طبيعي لاحتوائها على فيتامين هـ الذي يعزز من نمو الشعر، ويعمل على تدفق الدم من خلال الشعيرات الدموية التي توجد في فروة الرأس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرياتين طبيعي من بذور الكتان لفرد الشعر المجعد في المنزل بخطوات بسيطة وأقل تكلفة.

طريقة عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية ليس لها أي أضرار على الشعر وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ملعقة من عسل النحل الأبيض أو الأسود.

صفار بيضه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كارتين طبيعي من بذور الكتان لفرد الشعر بالمنزل وهى كالآتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه بذور الكتان وكوب الماء، ثم نقوم بوضعه الوعاء على النار حتى يغلي ويصبح قوامه الخليط لزج. نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بتصفية الخليط من خلال مصفاة ذات فتحات ضيقة، أو من خلال شاش. نترك خليط بذور الكتان يبرد، ثم نضيف إليه ملعقة عسل نحل أبيض أو أسود. نضيف إلي الخليط السابق صفار بيضه، ثم نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ونخلط المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط كريمي.

فوائد بذور الكتان للشعر

تحتوي بذور الكتان على فوائد عديدة للشعر وخاصة الشعر المجعد وهى كما يلي:-