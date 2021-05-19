سر طاجن الفراخ بالبطاطس الخطير في الفرن مثل المطاعم الكبيرة

طريقة عمل طاجن الفراخ الذي يعتبر من الأكلات الهامة ويمكن لست البيت عمله بشكل رائع ليكون وجبة أساسية في الغذاء، حيث سيحبها الكبار والأطفال كثيراً، كما يمكن تقديمه في المناسبات، حيث أنه من الأطباق الرئيسية في العزومات، ويمكن عمله في المنزل كالذي يتم تقديمه فى المطاعم وأفضل، ونقدم لكم الآن طريقة سهلة لعمل طاجن الدجاج بجميع أسراره. مقادير عمل طاجن الفراخ في الفرن فراخ حسب الرغبة

بطاطس مقطعة مكعبات

توابل ملح وفلفل اسود

بصلتين نقوم بتقطيعهم إلى حلقات

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

معلقة صلصة

فلفل رومي نقوم بتقطيعه

طماطم مقطعة مكعبات

بهارات فراخ طريقة تحضير طاجن الفراخ اول شيء نقوم بتتبيل الفراخ بالبصل والثوم حيث ناخذ نصف البصل نفرمه في الكبه ومعه فصين ومعلقه فلفل اسود و نفرمهم جيدا في الكبه بعد فرمهم نقلبهم جيدا ثم بعد ذلك نقوم بتتبيل الفراخ بحيث نضع التتبيلة تحت الجلد وفي كل جزء في الفرخة ونعمل شقوق وخروم في الفراخ ونضع بها التتبيلة جيدا

نحضر صينية ونقوم بوضعها على النار ونضع بها زيت ثم ننزل بالفراخ في الزيت حيث ننتظر حتى تبدأ في أن تأخذ لون ونقلبها على الوجه الآخر وبعد ذلك ننزل عليها بالفلفل الرومي والطماطم ثم نضع أيضا في الصنية بصل مقطع حلقات ثوم مقطع ومعاها معلقه صلصه ثم نبدأ في اضافة البهارات مثل بهارات الفراخ والملح والفلفل الأسود والتوابل حسب الرغبة

وبعد ذلك نحضر طاجن ونضع البصل المقطع حلقات داخله ونضع ايضا البطاطس مقطعة ثم نضع بعد ذلك نضيف الفراخ ثم نقوم بادخال الطاجن الفرن حتى تستوي تماما ويمكن ان نضعه بضع دقائق تحت الشواية حتي يتحمر الطاجن وبعد ذلك نقوم بتقديمه. مقادير عمل طاجن الفراخ في الفرنطريقة تحضير طاجن الفراخ

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