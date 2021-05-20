طريقة عمل الكريب الحلو بالشكولاتة وبنكهات مختلفة مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل، يعتبر الكريب الحلو من أسهل وافضل الحلويات التي يحبها الجميع، ويمكن حشو الكريب بالعديد من الحشوات المختلفة، ويعد اصل الكريب في فرنسا في أول من اخترعت اكل الكريب، وسوف نوضح لحضراتكم أسهل طرق تحضير الكريب الحلو في المنزل بأفضل وألذ الحشوات مثل شكولاته بالموز او النوتيلا او الشكولاتة والكريمة. طريقة عمل الكريب الحلو طريقة عمل الكريب الحلو سوف نتعلم معا علي طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل مثل المحلات بالضبط وبطريقة سهلة وبسيطة. كريب شكولاته بالموز المكونات كوبين من الحليب الطازج

كوبين من الدقيق

ملعقتين كبيرتين من الزيت

ملعقة كبيرة من الكاكاو

كريمة شكولاته

كيس فانيليا

بيضتين

موز طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الدقيق والحليب والزيت والفانيليا والبيض وقومي بخلطهم مع بعضهم جيدا.

قومي بعد ذلك بوضع الكاكاو علي الكريب واخلطي المزيج مع بعضه حتي تتجانس المكونات ببعض.

احضري المقلاة وضعي فيها القليل من الزيت ثم قومي بصب مزيج الخليط في المقلاة مع تقلبيها.

قومي بحشو الكريب بالشوكولاته والموز وقومي لفها و قدميها. كريب بالنوتيلا كريب بالنوتيلا كريب النوتيلا من ألذ الكريبات مذاقا ويفضله محبو النوتيلا والشكولاتة، لذلك سوف نتعرف علي افضل طرق تحضيره في المنزل. المكونات ملعقتين كبيرتين من الزيت

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الفانيليا

كوب من الحليب الطازج

كوب من الدقيق الأبيض

بيضة واحدة طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم ثم قومي بوضع كل من الحليب والدقيق والسكر والفانيليا والزبدة والبيض في الوعاء.

قومي بتقليب كل المكونات السابقة مع بعضهم جيدا حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

احضري المقلاة وضعي فيها القليل من الزيت ثم احضري مغرفة من الخليط وضعيها في المقلاة.

قومي بتقليب الخليط علي الوجه الأخر حتي يصبح الكريب ناضجا، ثم كرري تلك العملية حتي ينتهي العجين.

اسكبي النوتيلا علي الكريب وقومي فردها عليه ثم رشي عليه بعض السكر البودر وقدميه مع قطع الفراولة. ميني كريب بالشكولاته والكريمة ميني كريب بالشكولاته والكريمة لنتعرف معا علي افضل طريقة لعمل الميني كريب بالشكولاته والكريمة. المكونات نصف لتر حليب عادي.

بيضتان.

رشه ملح.

معلقة زبدة كبيرة.

معلقة سكر كبيرة.

فانيليا.

شكولاته.

كريمة .

2 كوب من الطحين. طريقة التحضير وضع جميع المكونات عادا الشكولاتة والكريمة في وعاء ومزجها بالخلاط جيدا.

نتركه يرتاح نصف ساعة في الثلاجة.

تشكيل في مقلاة خاصة بالكريب علي النار.

بعد أن تستوي يتم حشو كل حبتين بالشكولاتة والكريمة.

وتزينها من فوق ببعض من الشكولاتة والكريمة. لقد وضحنا لحضراتكم عن افضل الطرق لعمل الكريب الحلو بالعديد من الحشوات المختلفة وبمكونات بسطية في المنزل. الوسوم

طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل، يعتبر الكريب الحلو من أسهل وافضل الحلويات التي يحبها الجميع، ويمكن حشو الكريب بالعديد من الحشوات المختلفة، ويعد اصل الكريب في فرنسا في أول من اخترعت اكل الكريب، وسوف نوضح لحضراتكم أسهل طرق تحضير الكريب الحلو في المنزل بأفضل وألذ الحشوات مثل شكولاته بالموز او النوتيلا او الشكولاتة والكريمة. طريقة عمل الكريب الحلو طريقة عمل الكريب الحلو سوف نتعلم معا علي طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل مثل المحلات بالضبط وبطريقة سهلة وبسيطة. كريب شكولاته بالموز المكونات كوبين من الحليب الطازج

كوبين من الدقيق

ملعقتين كبيرتين من الزيت

ملعقة كبيرة من الكاكاو

كريمة شكولاته

كيس فانيليا

بيضتين

موز طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الدقيق والحليب والزيت والفانيليا والبيض وقومي بخلطهم مع بعضهم جيدا.

قومي بعد ذلك بوضع الكاكاو علي الكريب واخلطي المزيج مع بعضه حتي تتجانس المكونات ببعض.

احضري المقلاة وضعي فيها القليل من الزيت ثم قومي بصب مزيج الخليط في المقلاة مع تقلبيها.

قومي بحشو الكريب بالشوكولاته والموز وقومي لفها و قدميها. كريب بالنوتيلا كريب بالنوتيلا كريب النوتيلا من ألذ الكريبات مذاقا ويفضله محبو النوتيلا والشكولاتة، لذلك سوف نتعرف علي افضل طرق تحضيره في المنزل. المكونات ملعقتين كبيرتين من الزيت

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الفانيليا

كوب من الحليب الطازج

كوب من الدقيق الأبيض

بيضة واحدة طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم ثم قومي بوضع كل من الحليب والدقيق والسكر والفانيليا والزبدة والبيض في الوعاء.

قومي بتقليب كل المكونات السابقة مع بعضهم جيدا حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

احضري المقلاة وضعي فيها القليل من الزيت ثم احضري مغرفة من الخليط وضعيها في المقلاة.

قومي بتقليب الخليط علي الوجه الأخر حتي يصبح الكريب ناضجا، ثم كرري تلك العملية حتي ينتهي العجين.

اسكبي النوتيلا علي الكريب وقومي فردها عليه ثم رشي عليه بعض السكر البودر وقدميه مع قطع الفراولة. ميني كريب بالشكولاته والكريمة ميني كريب بالشكولاته والكريمة لنتعرف معا علي افضل طريقة لعمل الميني كريب بالشكولاته والكريمة. المكونات نصف لتر حليب عادي.

بيضتان.

رشه ملح.

معلقة زبدة كبيرة.

معلقة سكر كبيرة.

فانيليا.

شكولاته.

كريمة .

2 كوب من الطحين. طريقة التحضير وضع جميع المكونات عادا الشكولاتة والكريمة في وعاء ومزجها بالخلاط جيدا.

نتركه يرتاح نصف ساعة في الثلاجة.

تشكيل في مقلاة خاصة بالكريب علي النار.

بعد أن تستوي يتم حشو كل حبتين بالشكولاتة والكريمة.

وتزينها من فوق ببعض من الشكولاتة والكريمة. لقد وضحنا لحضراتكم عن افضل الطرق لعمل الكريب الحلو بالعديد من الحشوات المختلفة وبمكونات بسطية في المنزل.

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