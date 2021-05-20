أقوى خلطة لتطويل وتكثيف الشعر بجنون في ليلة واحدة بدون زيوت أو ثوم وبدون أدنى رائحة على الإطلاق، هذه الوصفة المعجزة هي هندية الأصل تُستخدم مرتين فقط في العمر واحدة في بداية الشهر والأخرى في نهايته، تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وأيضاً تعمل على ملء وإنبات فراغات الرأس وخصوصاً فراغات مقدمة الرأس، بالإضافة إلى دورها الفعال في تنعيم الشعر ومنع تقصفه وتكسره كما سنقدم لك كريم رائع لاستعماله بعد الخلطة لتنعيم وفرد الشعر بشكل رائع وسريع للغاية وترطيب خصلات الشعر بفاعلية.

أقوى خلطة لتطويل وتكثيف الشعر بجنون

احضري لترين من الماء الدافئ، حفنة من حمص الشام بمقدار كوب صغير، ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، ملعقتين كبيرتين من الزعتر الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه كما أنه يقلل قشرة فروة الرأس ويخلصها من الحكة، احضري أيضا ملعقتين كبيرتين من أعشاب البابونج، حفنة من ورق السدر بمقدار كوب صغير، ملعقة كبيرة من مسحوق مطحون القرفة ويمكنك استعمال أعواد القرفة، فالقرفة تعمل على تحسين صحة الشعر بشكل كامل وتجعله لامعا خالي من التقصف والتكسر، وكذلك تعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس والتقليل من تساقط الشعر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء كبير نوعا ما لاستيعاب جميع العناصر السالف ذكرها وتحضير خلطة تطويل الشعر بشكل سليم، ثم يتم إضافة مقدار الماء وبقية المكونات ومن ثم يتم تقليب محتويات الوعاء مع بعضها بشكل جيد، ثم يترك المزيج المنقوع لمدة ستة ساعات على الأقل ليتم استخلاص فوائد الأعشاب في الماء، بعد ذلك يتم تصفية المنقوع جيداً في وعاء زجاجي آخر ويحفظ حتى وقت الاستخدام.

يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص المناسب لشعرك ثم يتم شطفه بالماء الفاتر، بعد ذلك باستخدام فنجان صغير يتم وضع المحلول على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس جيداً وهي على وضعية الركوع ثم يترك الشعر ليجف تماماً، بعدها استخدمي الكريم التالي للحصول على أروع النتائج والنتيجة المضمونة لترطيب وتنعيم شعرك. مكونات الكريم؛ نصف ملعقة من نشاء الذرة، ملعقة كبيرة من زيت الأطفال جونسون، ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند، ثم يتم مزج ودمج المكونات مع بعضها جيداً إلى أن يتم الحصول على قوام متجانس كريمي، ثم يطبق الكريم بالقليل منه على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.