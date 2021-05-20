أسهل طريقة لعمل الكبة المقلية على أصولها وأهم أسرار وتكات نجاحها

طريقة عمل الكبة المقلية، تعد الكبة من الأكلات الشائعة في البلاد العربية، ويوجد العديد من الطرق والتكات التي يمكنك استخدامها لعمل كبة مقلية، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل الكبة فى البيت بمذاق لذيذ مثل الجاهزة ستشرفك فى العزائم.

طريقة عمل الكبة المقلية

مكونات الكبة المقلية:

برغل أبيض مفروم بمقدار كيلو واحد.

ماء بمقدار 2 كوب.

لحم بمقدار نصف كيلو.

بصلة واحدة حجم كبير.

دبس الرمان بمقدار ملعقة واحدة حجم كبير.

ملح وفلفل أسود مطحون.

بردقوش بمقدار ملعقتين.

سبع بهارات بمقدار ملعقة كبيرة.

كمون بمقدار ملعقتين صغيرتين.

جوزة الطيب بمقدار ¼ ملعقة.

زيت القلي.

أما بالنسبة إلى مقادير الحشوة، فهي كالتالي:

لحم مفروم بمقدار 1/2 كيلو.

بصل مفروم بمقدار 2 حبة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات بمقدار ملعقة واحدة حجم صغير.

سماق بمقدار ملعقة كبيرة.

نشا بمقدار ملعقة كبيرة.

قومِ بغسل البرغل بشكل جيد، وبعد ذلك قومِ بنقعه في الماء لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك يتم تصفيته من الماء، ثم قومِ بطحنه بشكل جيد.

ثم قومِ بوضعه مع البصل واللحم المفروم وقومِ بطحنه مرة أخرى.

بعد ذلك قومِ بوضع هذا الخليط بعد طحنه في وعاء، ثم قومِ بوضع التوابل عليه، ثم قومِ بعجن هذه المكونات بشكل جيد.

عليكي بتغطية الخليط بكيس من نايلون، ثم ضعيه في الثلاجة.

قومِ بتجهيز حلة على النار، وضعِ في الحلة كمية من الزيت، ثم قومِ بتشويح البصل وذلك حتى يتغير لونه.

ثم قومِ بوضع الحشو في الإناء وقومِ بإضافة التوابل، واتركِ الخليط على النار حتى ينضج تماماً.

ثم بعد تمام النضج، قومِ بوضع السماق، وبعد ذلك قومِ بتشكيل العجينة إلى مجموعة من الكرات، وبعد ذلك قومِ بحشوها بخليط اللحم.

ثم قومِ بوضع الكرات في مقلاة على النار، وقومِ بقلي الكبة وذلك حتى يتغير لونها.

خطوات عمل الكبة المقلية