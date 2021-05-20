قشرة البيض الرقيقة كنز الكولاجين لشد البشرة وتقوية العظام

الكولاجين عبارة عن بروتين موجود بوفرة في جميع أنحاء الجسم، فهو موجود في البشرة ويعتبر الكولاجين بمثابة الغراء التي تربط عضلاتنا وأربطتنا وعظامنا ببعضها البعض، والكولاجين يقل في الجسم مع التقدم في العمر حيث يتباطأ إنتاجه، كما تساهم أيضًا عوامل أخرى في نقص إنتاجه مثل التدخين والتعرض للشمس وتناول الكثير من السكر، لذلك من المهم جدًا تناول أطعمة غنية بالكولاجين خاصة مع التقدم في العمر لأن نقصه يؤدي لترهل الجلد وظهور التجاعيد وضعف الغضاريف.

ما هو كولاجين البيض

ومن أفضل المصادر الطبيعية للكولاجين البيض، حيث يوجد للبيض أغشية داخلية وخارجية تقع بين قشر البيض وبياض البيض، ويوفر هذا الغشاء البروتيني الشفاف دفاعًا فعالًا ضد الغزو البكتيري للبيضة، وقد أظهرت الدراسات أن الكولاجين موجود في أغشية قشر بيض الدجاج بكثرة.

فقد كشفت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Proteomic بعد التحليل البروتيني للبيضة أن أغشية قشر البيض تحتوي على أنواع من الكولاجين أكثر مما كان يعتقد في الماضي، حيث تحتوي على 6 أنواع من الكولاجين داخلها.

لكن للأسف فإن طهي البيض قد يؤثر إلى حد كبير على تلك الأغشية ونسبة الكولاجين الموجودة بها، لذلك فإن أفضل طريقة للحصول على تلك البروتينات هي من خلال تناول مكمل كولاجين البيض، حيث أن له فوائد صحية كبيرة منها، التعامل مع اضطرابات المفاصل والنسيج الضام ، وتحسين جودة الجلد وتقليل التجاعيد ، وزيادة نطاق الحركة ، وتقليل تصلب العضلات والألم الناتج عنها، وتحسين عملية الهضم.

ماسك قشر البيض للوجه

حتى إن كنا لا نستطيع تناول قشرة البيض الرقيقة بشكل مباشر، فالخبر السار أنه ثبت علميًا أن صفار البيض يحتوي على الكولاجين أيضًا، ولذلك يمكن استخدام صفار لعمل قناع طبيعي لشد البشرة وتعزيز مستوى الكولاجين في الجلد.

ويمكنك الاستفادة من القشرة الرقيقة والصفار من خلال وضع طبقة من الصفار على وجهك، ثم تغطيتها بطبقة القشرة الرقيقة للبشرة، وسوف تساعدك في الحصول على بشرة متوهجة.

كما ينصح البعض بوضع تلك الطبقة الرقيقة من قشر البيض من الناحية المبللة على الخدوش الصغيرة في الجلد حتى تسرع من عملية شفاء الجلد بفضل محتواها العالي من الكولاجين، اللازم لالتئام الجلد.

وهناك طريقة أخرى للاستفادة من كولاجين البيض عن طريق مزج القشرة كاملة في الخلاط، وملعقة من جل الألوفيرا وقليل من الماء، ثم وضع هذا القناع على وجهك للحصول على بشرة نضرة ومشدودة.

ويمكنك الاستفادة من الكولاجين الطبيعي أيضًا من مواد طبيعية أخرى، منها مرق العظم، والذي يعد كنز للكولاجين الطبيعي.