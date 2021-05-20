طريقة عمل كفتة داوود باشا بطريقة خرافية وبخطوات سهلة للغاية

كفتة داوود باشا من أشهى وألذ الأكلات التركية والمنتشرة في مصر والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، وسميت بهذا الاسم لحبه الشديد لهذا الطبق الذي كان بمثابة أفضل وجبة له، وحيث يفضلها الكثير من الكبار والأطفال لطعمها الرائع واللذيذ، ويمكن عملها سواء باللحمة أو الدجاج حيث يتم تقديمها على مائدة العشاء مع السلطات والخبز الساخن، ويوجد بها فيتامينات ومعادن وبروتينات كثيرة التي تفيد الجسم لتمده بالطاقة، ومن السهل عمل الكفتة بخطوات سهلة بالمنزل وبدون تكلفة وأرخص من المطاعم، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على خطوات عمل كفتة داوود باشا بسهولة ويسر من خلال موقعنا ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

مكونات عمل كفتة داوود

سوف نتناول في موضوعنا هذا مكونات عمل كفتة داوود وهى كما يلي:-

كيلو من اللحمة البلدي الطازجة.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة وسط من الملح.

فص ثوم مهروس.

خمس أكواب من عصير الطماطم.

سلطة خضراء.

خبز ساخن.

ملعقة من بهارات اللحمة.

كوب من الزيت.

فلفل أخضر مفروم.

كزبرة خضراء مفرومة.

بقدونس أخضر مفروم.

شبت أخضر مفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير كفتة داوود وهى كالآتي:-