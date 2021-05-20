سر تحضير كرات البسبوسة الذهبية الرائعة في المنزل بالخطوات

كرات البسبوسة من أشهى وألذ الحلويات الشرقية، وتعتبر من أسهل وأبسط الحلويات التي من الممكن أن تعدها كل سيدة في المنزل بسهولة، وهي غير مكلفة كما أنها تناسب جميع الأزواق ويفضلها كل أفراد الأسرة وتوجد البسبوسة علي أشكال متنوعة فمنها البسبوسة بالقشطة البسبوسة السادة وتوجد أيضا بالمكسرات ويمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة. كرات البسبوسة كرات البسبوسة لعمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل يجب إحضار المكونات التالية : مكونات كرات البسبوسة مقدار 250 جرام من القشطة.

مقدار نصف كوب من السمن السائل.

مقدار نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبادي.

ربع كيلو من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 كوب من سميد البسبوسة.

كمية مناسبة من المكسرات المشكلة. طريقة تحضير كرات البسبوسة نضع جميع المكونات الجافة التالية : السميد، والبكينج بودر، والسكر الناعم، وجوز الهند، في وعاء كبير.

ثم نقوم بخلط المكونات حيداً، بعد ذلك ننزل بالسمن والزبادي والقشطة ونمزجهم جيداً مع بعضهم حتى الحصول على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزبد ونضع بها البسبوسة مع التوزيع في كافة أركان الصينية.

ثم نضع صينية البسبوسة في فرن سبق تسخينه علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى يحمر وجهها.

ثم بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات بكمية مناسبة للصينية، ونضع عليها أيضاً بعض المكسرات. طريقة تحضير كب البسبوسة طريقة تحضير كرات البسبوسةطريقة تحضير كب البسبوسة مكونات كب البسبوسة عدد 2 ملعقة من البيكنج بودر.

مقدار ربع كوب من جوز الهند.

كوب كمن السكر.

كوب من الزبادي.

مقدار كوب من سميد البسبوسة.

عدد 2 كوب ونصف من الشربات. طريقة تحضير كب البسبوسة نضع المواد الجافة كلها مع بعض وهي : السميد، البيكنج بودر، جوزالهند، ونخلطهم جيداً مع بعضهم البعض.

ثم نضيف الزبادي والسمن ونقوم ببس الخليط باليد جيداً حتى يمتزج السمن مع السميد.

بعد ذلك نحضر قوالب الكب كيك وندهنها بالسمن من كافة الجوانب جيداً، ونضع بها البسبوسة وندخلها في فرن ساخن حتى تنضج ونضع عليه الشربات وتقدم. طريقة تحضير كب البسبوسة الوسوم

كرات البسبوسة من أشهى وألذ الحلويات الشرقية، وتعتبر من أسهل وأبسط الحلويات التي من الممكن أن تعدها كل سيدة في المنزل بسهولة، وهي غير مكلفة كما أنها تناسب جميع الأزواق ويفضلها كل أفراد الأسرة وتوجد البسبوسة علي أشكال متنوعة فمنها البسبوسة بالقشطة البسبوسة السادة وتوجد أيضا بالمكسرات ويمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة. كرات البسبوسة كرات البسبوسة لعمل كرات البسبوسة بكل سهولة في المنزل يجب إحضار المكونات التالية : مكونات كرات البسبوسة مقدار 250 جرام من القشطة.

مقدار نصف كوب من السمن السائل.

مقدار نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبادي.

ربع كيلو من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 كوب من سميد البسبوسة.

كمية مناسبة من المكسرات المشكلة. طريقة تحضير كرات البسبوسة نضع جميع المكونات الجافة التالية : السميد، والبكينج بودر، والسكر الناعم، وجوز الهند، في وعاء كبير.

ثم نقوم بخلط المكونات حيداً، بعد ذلك ننزل بالسمن والزبادي والقشطة ونمزجهم جيداً مع بعضهم حتى الحصول على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزبد ونضع بها البسبوسة مع التوزيع في كافة أركان الصينية.

ثم نضع صينية البسبوسة في فرن سبق تسخينه علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى يحمر وجهها.

ثم بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات بكمية مناسبة للصينية، ونضع عليها أيضاً بعض المكسرات. طريقة تحضير كب البسبوسة طريقة تحضير كرات البسبوسةطريقة تحضير كب البسبوسة مكونات كب البسبوسة عدد 2 ملعقة من البيكنج بودر.

مقدار ربع كوب من جوز الهند.

كوب كمن السكر.

كوب من الزبادي.

مقدار كوب من سميد البسبوسة.

عدد 2 كوب ونصف من الشربات. طريقة تحضير كب البسبوسة نضع المواد الجافة كلها مع بعض وهي : السميد، البيكنج بودر، جوزالهند، ونخلطهم جيداً مع بعضهم البعض.

ثم نضيف الزبادي والسمن ونقوم ببس الخليط باليد جيداً حتى يمتزج السمن مع السميد.

بعد ذلك نحضر قوالب الكب كيك وندهنها بالسمن من كافة الجوانب جيداً، ونضع بها البسبوسة وندخلها في فرن ساخن حتى تنضج ونضع عليه الشربات وتقدم. طريقة تحضير كب البسبوسة

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