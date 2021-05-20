ملعقة واحدة من الفازلين ستجعل بشرتك ناصعة البياض وخالية من التجاعيد

يعد الفازلين واحد من أهم المنتجات المعروفة بفوائدها التي لا تعد ولا تحصى للوجه والبشرة بشكل عام، حيث اثبت أن الفازلين يعالج جميع تشققات البشرة و يعالج الجفاف الموجود بها و خاصه في فصل الشتاء، كما انه يمنح البشرة الرطوبة التي تحتجاها ويجعل البشرة خالية من أي شوائب، واليكم الآن بعض الفوائد الموجودة في الفازلين للبشرة وكيفية استخدامها بوصفات طبيعية 100%. وصفة الفازلين والكركم لنضارة الوجه وصفة الفازلين والكركم لنضارة الوجه المكونات: ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير: احضري طبق صغير وضعي فيه كلا من الفازلين والكركم، ثم أضيفي إليه زيت الزيتون البكر و اخفقي المكونات سويا حتى تتجانس وتصبح عجينة لينه.

قومي بفرد هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة أربع ساعات.

ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ وفي حال تبقى القليل من الخليط على البشرة قومي بإزالته بواسطة الغسول والمناديل الورقية. وصفة الفازلين للتخلص من الهالات السوداء وصفة الفازلين للتخلص من الهالات السوداء يمكنك سيدتي التخلص من الهالات السوداء إلى الأبد بواسطة ملعقة واحدة من الفازلين ،كل ما عليكم فعله هو إحضار ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الكركم الناعم، و اخفقي المكونات سويا ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام، ضعي القليل من الخليط حول منطقة العين لمدة ثلاث دقائق ثم تغسل، وكرري هذا الخليط مرتين يوميا حتى الحصول على النتائج المرغوب فيها. تبييض الوجه بفازلين جليسوليد أحضري عبوة من فازلين جليسوليد، وأضيفي إليه عصير نصف ليمونه، ثم كبسولة واحدة من فيتامين e.

اخلطي المكونات سوياً حتى تتجانس واستخدميها على بشرتك بشكل يومي قبل النوم.

مع التكرار يومياً ولمدة أسبوع سوف تلاحظين نتائج فعالة ومُبهرة للغاية وسينبهر الجميع من نضارة وبياض بشرتك، وخلوها من التجاعيد. تبييض الوجه بفازلين جليسوليد الوسوم

يعد الفازلين واحد من أهم المنتجات المعروفة بفوائدها التي لا تعد ولا تحصى للوجه والبشرة بشكل عام، حيث اثبت أن الفازلين يعالج جميع تشققات البشرة و يعالج الجفاف الموجود بها و خاصه في فصل الشتاء، كما انه يمنح البشرة الرطوبة التي تحتجاها ويجعل البشرة خالية من أي شوائب، واليكم الآن بعض الفوائد الموجودة في الفازلين للبشرة وكيفية استخدامها بوصفات طبيعية 100%. وصفة الفازلين والكركم لنضارة الوجه وصفة الفازلين والكركم لنضارة الوجه المكونات: ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير: احضري طبق صغير وضعي فيه كلا من الفازلين والكركم، ثم أضيفي إليه زيت الزيتون البكر و اخفقي المكونات سويا حتى تتجانس وتصبح عجينة لينه.

قومي بفرد هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة أربع ساعات.

ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ وفي حال تبقى القليل من الخليط على البشرة قومي بإزالته بواسطة الغسول والمناديل الورقية. وصفة الفازلين للتخلص من الهالات السوداء وصفة الفازلين للتخلص من الهالات السوداء يمكنك سيدتي التخلص من الهالات السوداء إلى الأبد بواسطة ملعقة واحدة من الفازلين ،كل ما عليكم فعله هو إحضار ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الكركم الناعم، و اخفقي المكونات سويا ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام، ضعي القليل من الخليط حول منطقة العين لمدة ثلاث دقائق ثم تغسل، وكرري هذا الخليط مرتين يوميا حتى الحصول على النتائج المرغوب فيها. تبييض الوجه بفازلين جليسوليد أحضري عبوة من فازلين جليسوليد، وأضيفي إليه عصير نصف ليمونه، ثم كبسولة واحدة من فيتامين e.

اخلطي المكونات سوياً حتى تتجانس واستخدميها على بشرتك بشكل يومي قبل النوم.

مع التكرار يومياً ولمدة أسبوع سوف تلاحظين نتائج فعالة ومُبهرة للغاية وسينبهر الجميع من نضارة وبياض بشرتك، وخلوها من التجاعيد. تبييض الوجه بفازلين جليسوليد

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