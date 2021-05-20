أسرار تحضير البسبوسة بالقشطة وجوز الهند بطريقة سهلة في البيت

البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية المنتشرة في جميع الدول العربية، ويكثر تقدمها في الحفلات والمناسبات السعيدة إذ أنها تعبر عن السعادة والفرح، لذلك فهي من أكثر الحلويات التي تبحث النساء عنها لكي تعدها في المنزل مثل المحترفين، سواء كانت سادة أو محشية لذا سوف نقدم طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وطرق نجاحها لتصبح مثل الجاهزة.البسبوسة بالقشطة
تفشل بعض النساء في عمل البسبوسة في المنزل ويرجع ذلك إلى عدم إتباع الخطوات بشكل صحيح، لذلك نعرض أفضل طريقها تحضيرها وهي كما يلي:
مكونات البسبوسة بالقشطة
- كوبين ونصف من دقيق السميد.
- نصف كوب سمنة.
- نصف كوب سكر.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقتين من العسل الأبيض.
- مكسرات مجروشة للتزين.
- علبة قشطة.
- كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف ماء.
- عصير نصف ليمونة.
- فانيلا.
- في إناء مناسب العجن نضع مقدار دقيق السميد وعلية السمن على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.
- نخلط السميد بالسمن باستخدام اليد دون استخدام مضرب بحيث تختلط جميع حبات السميد بالسمن،
- يجب مراعاة عدم العجن لكي تنجح البسبوسة.
- في وعاء آخر نخلط الزبادي والبيكنج باودر والسكر والعسل ويخلط جيدا بالمضرب او بوضع في الخلاط الكهربائي.
- ثم يتم وضع هذا الخليط على دقيق السميد ويقلب بحرص حتى تتجانس جميع المكونات.
- يتم وضع الخليط في صينية مدهون زيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى يصبح الوجه ذهبي.
- نقوم بتجهيز الشربات عن طريق وضع السكر والماء في إناء على النار لمدة 10 دقائق ثم نضع عصير الليمون الفانيليا ويرفع من على النار.
- عندما تخرج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات الساخن.
- وتزين بالمكسرات والقشطة وتقدم باردة.
- كما يمكن استبدال القشطة الجاهزة واستخدام القشطة الكدابة والتي تعد عن طريق مزيج من الحليب والنشا والدقيق وتوضع على النار حتى تتماسك ويتم استخدامها.
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البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية المنتشرة في جميع الدول العربية، ويكثر تقدمها في الحفلات والمناسبات السعيدة إذ أنها تعبر عن السعادة والفرح، لذلك فهي من أكثر الحلويات التي تبحث النساء عنها لكي تعدها في المنزل مثل المحترفين، سواء كانت سادة أو محشية لذا سوف نقدم طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وطرق نجاحها لتصبح مثل الجاهزة.البسبوسة بالقشطة
تفشل بعض النساء في عمل البسبوسة في المنزل ويرجع ذلك إلى عدم إتباع الخطوات بشكل صحيح، لذلك نعرض أفضل طريقها تحضيرها وهي كما يلي:
مكونات البسبوسة بالقشطة
- كوبين ونصف من دقيق السميد.
- نصف كوب سمنة.
- نصف كوب سكر.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- ملعقتين من العسل الأبيض.
- مكسرات مجروشة للتزين.
- علبة قشطة.
- كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف ماء.
- عصير نصف ليمونة.
- فانيلا.
- في إناء مناسب العجن نضع مقدار دقيق السميد وعلية السمن على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.
- نخلط السميد بالسمن باستخدام اليد دون استخدام مضرب بحيث تختلط جميع حبات السميد بالسمن،
- يجب مراعاة عدم العجن لكي تنجح البسبوسة.
- في وعاء آخر نخلط الزبادي والبيكنج باودر والسكر والعسل ويخلط جيدا بالمضرب او بوضع في الخلاط الكهربائي.
- ثم يتم وضع هذا الخليط على دقيق السميد ويقلب بحرص حتى تتجانس جميع المكونات.
- يتم وضع الخليط في صينية مدهون زيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى يصبح الوجه ذهبي.
- نقوم بتجهيز الشربات عن طريق وضع السكر والماء في إناء على النار لمدة 10 دقائق ثم نضع عصير الليمون الفانيليا ويرفع من على النار.
- عندما تخرج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات الساخن.
- وتزين بالمكسرات والقشطة وتقدم باردة.
- كما يمكن استبدال القشطة الجاهزة واستخدام القشطة الكدابة والتي تعد عن طريق مزيج من الحليب والنشا والدقيق وتوضع على النار حتى تتماسك ويتم استخدامها.
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