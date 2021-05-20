أسرار طريقة عمل الدونات الشهية المقلية في الزيت بسهولة

تعد الدونات من ألذ الحلويات الغربية الشهية والمحبة لدى الكثير، نظراً لطعمها الرائع وتعتبر طريقة تحضيرها من أسهل الطرق، وهي أيضاً من الأكلات الخفيفة على المعدة كما يعشقها الاطفال بجميع أعمارهم ويوجد لعمل الدونات طريقتين طريقة مقلية وطريقة في الفرن كل منها لها مميزاتها. طريقة عمل الدونات المقلية في الزيت طريقة عمل الدونات المقلية في الزيت مكونات الدونات المقلية عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار 60 جرام من الزبدة.

نصف كوب من اللبن الدافيء.

ملعقة شاي صغيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة طعام كبيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

بيضة.

كمية من الزيت للقلي. طريقة تحضير الدونات المقلية في البداية نحضر وعاء مناسب ونقوم بوضع فيه كل من : الزبدة مع السكر ونستمر في الخفق جيداً ليختلطا مع بعضهم.

بعد ذلك ننزل باللبن بشكل تدريجي على الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.

ثم نضع المكونات التالية : الدقيق، والبيكنج بودر، والخميرة، والفانيليا، والملح، والبيض، ونخلط كافة المكونات جيداً مع العجن لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة.

بعد ذلك تترك العجينة في مكان دافيء لترتاح لمد لا تقل عن ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بكمية بسيطة من الدقيق، ثم نبدأ بتقطيع العجين إلى دوائر بواسطة قطاعة كبيرة الحجم، ثم بعد ذلك نقوم بعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

وبعد ذلك نرص الدونات في صينية مناسبة، ونتركها تتخمر مرة أخرى ويتضاعف حجمها.

ثم نأتي بمقلاة بها زيت غزير نرفعها على النار ونتركها ليسخن الزيت نقوم بوضع الدونات في الزيت حتى تتحمر من جميع الجوانب وتأخذ اللون الذهبي الشهي.

ثم بعد ذلك في النهاية نرش الدونات بالسكر البودرة وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة تحضير الدونات المقلية الوسوم

تعد الدونات من ألذ الحلويات الغربية الشهية والمحبة لدى الكثير، نظراً لطعمها الرائع وتعتبر طريقة تحضيرها من أسهل الطرق، وهي أيضاً من الأكلات الخفيفة على المعدة كما يعشقها الاطفال بجميع أعمارهم ويوجد لعمل الدونات طريقتين طريقة مقلية وطريقة في الفرن كل منها لها مميزاتها. طريقة عمل الدونات المقلية في الزيت طريقة عمل الدونات المقلية في الزيت مكونات الدونات المقلية عدد 2 كوب من الدقيق.

عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار 60 جرام من الزبدة.

نصف كوب من اللبن الدافيء.

ملعقة شاي صغيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة طعام كبيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

بيضة.

كمية من الزيت للقلي. طريقة تحضير الدونات المقلية في البداية نحضر وعاء مناسب ونقوم بوضع فيه كل من : الزبدة مع السكر ونستمر في الخفق جيداً ليختلطا مع بعضهم.

بعد ذلك ننزل باللبن بشكل تدريجي على الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.

ثم نضع المكونات التالية : الدقيق، والبيكنج بودر، والخميرة، والفانيليا، والملح، والبيض، ونخلط كافة المكونات جيداً مع العجن لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة.

بعد ذلك تترك العجينة في مكان دافيء لترتاح لمد لا تقل عن ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بكمية بسيطة من الدقيق، ثم نبدأ بتقطيع العجين إلى دوائر بواسطة قطاعة كبيرة الحجم، ثم بعد ذلك نقوم بعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

وبعد ذلك نرص الدونات في صينية مناسبة، ونتركها تتخمر مرة أخرى ويتضاعف حجمها.

ثم نأتي بمقلاة بها زيت غزير نرفعها على النار ونتركها ليسخن الزيت نقوم بوضع الدونات في الزيت حتى تتحمر من جميع الجوانب وتأخذ اللون الذهبي الشهي.

ثم بعد ذلك في النهاية نرش الدونات بالسكر البودرة وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة تحضير الدونات المقلية

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