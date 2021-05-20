طريقة عمل عجينة الخبز المحشي بمكونات بسيطة وحشوة لذيذة

يعد الخبز المحشي من ألذ أنواع الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن للأمهات إعداده ببساطة في المنزل دون تكلفة كبيرة، وتقديمه بأنواع مختلفة من الحشوات اللذيذة مثل الشاورما بأنواعها والكفتة واللحمة المفرومة، إعداد الحشوة يفضل أن يتم قبل إعداد العجينة حتى لا تؤثر الحرارة على عملية تخمير الخبز، ولكي نضمن الحصول على خبز هش وطري، ويعتبر إعداد الوجبات لأطفالنا في المنزل يضمن لنا نظافتها وجودتها ويوفر الكثير من النقود، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الخبز المحشي بمكونات بسيطة وحشوات مختلفة.

مكونات عمل عجينة الخبز المحشي

سوف نقدم لكم أولاً مكونات عجينة الخبز المحشي وهى كالتالي:ـ

1 كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

1 ملعقة سكر كبيرة.

1 ملعقة خميرة كبيرة.

نصف كوب من الزيت.

1 كوب من اللبن.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ماء حسب الطلب.

طريقة التحضير

طريقة إعداد عجينة الخبز المحشي سهلة وسريعة ولا تأخذ الكثير من الوقت وهى كالتالى:ـ

نضع أولاً المكونات الجافة وهى الدقيق، وملعقة خميرة كبيرة، ملعقة سكر كبيرة، ثم نضيف البيض واللبن والزيت. نقوم بعجن المكونات مع بعضها، حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة في مكان دافئ ونغطيها بكيس بلاستيك، حتى يتضاعف حجمها. نفرد العجينة بالنشابة ونقطعها على شكل دوائر، ونقوم بحشوها بشاورما الدجاج أو أي حشوة نرغب بها حسب الرغبة. نقفل دوائر العجين على شكل كرات بعد حشوها، أو يمكن تشكيلها بأي شكل نرغب به. نضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت، وتترك لتختمر حوالي نصف ساعة، ثم نقوم بدهنها بالبيض أو اللبن حسب الرغبة. تدخل الفرن على درحة حرارة 180 درجة مئوية ،حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم بالهنا والشفا.

مكونات عمل حشوة شاورما الدجاج

شاورما الدجاج من الحشوات المميزة التي يمكن أن نستخدمها في وصفتنا اليوم، وتتكون من:-

شرائح من صدور الدجاج.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

بصل مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل حشوة شاورما الدجاج

في طاسة بها قليل من الزيت، نضع شرائح الدجاج ونقلبها على النار لمدة عشر دقائق، ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر، ونقلب المكونات مع بعضها على النار، ثم نضع الملح والفلفل حسب الرغبة، تترك الشاورما على النار حتي تتشرب مائها وتنضج تماماً، تترك لكي تبرد وتصبح جاهزة لاستخدامها كحشوة للخبز، يمكننا استخدام اللحمة المفروم أو الكفتة بدلاً من شاورما الدجاج لحشو الخبز .