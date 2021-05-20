أسهل طريقة لتحضير معجنات خلية النحل الشهية في المنزل

خلية النحل تعد من أشهى المعجنات التي يعشقها الأطفال والكبار، فهي تقدم حلو وحادق فيمكن أن يتم حشوها بمختلف أنواع الجبن أو اللحوم، ويمكن أيضا حشوة بالمربى أو الشوكولاته، ذلك فهي تناسب تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد، ويمكن تحضيرها الخروجات والمصيف، ويرجع ذلك إلى أنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها.

معجنات خلية النحل

خلية النحل من المعجنات التي تستطيع الأم تحضيرها في المنزل، وتبرع كل سيدة في تشكلها و حشوها بالحشوة الخاصة بها، لذا سوف نقدم أفضل الطرق ومنها ما يلي:

مكونات خلية النحل

5 أكواب من الدقيق.

ثلاث ملعقة كبيرة لبن بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتين كبار من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

حبة البركة.

سمسم.

بيضة لدهن الوجه.

ماء العجين.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

جبنة كيري أو مثلثات.

جبنة رومي.

جبنة موتزاريلا.

شوكولاتة قابلة للدهن.

مربى.

نقوم بتحضير اناء عميق للعجن ونضع الدقيق والبيكنج باودر والملح واللبن البودر ونخلط جيدا.

نضع الخميرة والسكر على نصف كوب ماء دافئ ويترك 5 دقائق لتتفاعل الخميرة.

ثم نفرغ الخميرة على العجين مع اضافة الزيت ونضع الماء بالتدريج ونعجن جيدا باليد أو باستخدام العجان الكهربائي.

بعد أن تصبح العجينة طرية ملساء تغطى وتترك لكي تتخمر لمدة ساعة.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل كور صغيرة الحجم ومتساوية ونقوم بحشوة سواء كانت حلو أو حادق ويمكن الجمع بينهم بحيث نقوم بحشو نصف كور العجين حلو والنصف الاخر حادق.

نقوم بحشو كل كورة بمزيج الجبن المختلفة ويمكن إضافة بعض اللحوم المصنعة وتغلق الكورة جيدا وتوضع في صينية مدهونة زيت.

يتم حشو جميع الكور بنفس الشكل مع مراعاة أن تكون في الصينية بجانب بعض وتترك لتخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

ويدهن الوجه بصفار بيض ويرش بالسمسم وحبة البركة وتدخل الفرن على درجة حرارة

مكونات الحشوطريقة تحضير خلية النحل