تعلمي طريقة تحضير الهمبورجر بالدجاج والقسماط بالخطوات في المنزل

الهبورجر من أشهى الأكلات الجاهزة المفضلة لدى الجميع ولكن حفاظاً على الصحة العامة من الأفضل تحضيره في المنزل ليكون صحياً وقليل التكلفة عن الهمبرجر الجاهز، لهذا تريد الأمهات معرفة طريقة تحضير الهمبرجر في المنزل ومكوناته المختلفة.

طريقة تحضير الهبورجر بالدجاج

الهبورجر بالدجاج من أشهر أنواع الهمبرجر لهذا نجد أن طريقة تحضيره كما يلي :

مكونات الهبورجر

مقدار نصف كيلو من الدجاج المخلي من العظم ومنزوع الجلد.

كمية مناسبة من الزيت النباتي لعملية القلي.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم جداً.

عدد اثنين فص ثوم مفروم.

كمية من الفلفل الأسود.

كمية من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

كمية مناسبة من البقدونس.

مقدار ربع كوب من الكزبرة.

كاتشب

مايونيز .

بعض الملفوف مقطع قطع صغيرة.

كمية من الخبز.

نقوم بغسل الدجاج جيداً بالدقيق والملح والخل ونتخلص من الجلد، ثم نقوم بخلي الدجاج من العظم، بعد ذلك نفرم الدجاج في المفرمة حتى يصبح ناعم الملمس.

وبعد ذلك نضيف إليه البقدونس ومقدار البصل والثوم والكزبرة ونخلط الخليط جيداً.

ثم نضيف الملح والبهارات والفلفل الأسود والأوريجانو، ثم نقلبهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نشكل الهمبرجر على شكل أقراص، ونضع الهمبرجر في مقلاه بها كمية من الزيت السابق تسخينه على نار متوسطة مع التقليب حتى يحمر من جميع الجهات، ويمكن تسوية الهمبرجر على الشواية مدهونة بالزيت النباتي.

احضري الخبز وادهنيه بكمية من المايونيز والكاتشب وبعد ذلك نضع قطع الهمبرحر على الخبز مع قطع الملفوف المقطع قطع صغيرة وتقدم بالهنا.

طريقة تحضير الهمبرجرطريقة الهمبرجر الدجاج بالبقسماط

مكونات الهمبرجر

مقدار 600 جرام من الدجاج المقطع.

قليل من الملح والفلفل الأبيض.

فصين من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة وربع كوب من الزيت.

مقدار ملعقة من الخردل.

ملفوف مقطع قطع صغيرة.

بصل مقطع شرائح.

طماطم مقطعة شرائح.

نقوم بفرم الدجاج ناعم ونضيف إليه جميع المكونات ونمزجهم جيداً حتى تتكون عندنا عجينة.

نقوم بتكوير العجينة إلى كرات صغيرة نفردها حتى تصبح أقراص متساوية.

ثم نضع أقراص الهمبرجر في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط وتقلى أ في الزيت حتى تأخذ الون الذهبي من جميع الجهات.

نضع الهمبرجر في الخبز المدهون بالمايونيز مع الخس والطماطم والبصل وتقدم.

طريقة تحضير الهمبرجر