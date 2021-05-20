تعلمي طريقة تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن بالخطوات بتتبيلة خطيرة

الدجاج بالزبادي في الفرن تعد من ضمن الطبخات الحديثة الشهية التي توجد على مائدة الطعام ويحبها الجميع، وهذا لأنها تحتوي على الفراخ التي لا خلاف عليها ويحبها الكبار والصغار والزبادي الذي يعطيها مذاقاً رائعاً ومختلفاً، لذلك نعرفكم طريقة عملها في المنزل بأحلى طعم. الدجاج بالزبادي في الفرن الدجاج بالزبادي في الفرن مكونات الدجاج بالزبادي في الفرن دجاجة نظيفة ومقطعة إلى 8 قطع.

كوبان لبن زبادي.

ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة هيل مطحون.

ربع ملعقة كركم.

ربع ملعقة بابريكا.

ملعقتان معجون طماطم.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة تحضير الدجاج نخلط كل من : الزبادي، الملح، الفلفل الأسود، الهيل جيداً.

ثم نضيف عليهم : الكركم، البابريكا، معجون الطماطم ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف : زيت الزيتون، الثوم، ونقلب الخليط جيداً.

نضيف قطع الدجاج ونغطي الوعاء، ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نزيل الدجاج ونضعه في الفرن مغطى على درجة حرارة 220 درجة لمدة 75 دقيقة.

ثم نزيل الغطاء ونتركه في الفرن لمدة نصف ساعة أخرى ليتحمر.

بعد ذلك نقدم الدجاج المشوي بالزبادي سخن مع سلطة أو أرز. طريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي في الفرن طريقة تحضير الدجاجطريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي في الفرن مكونات صينية الدجاج 6 قطع دجاج.

كوب زبادي.

عصير ليمون.

عدد 3 ملاعق زيت زيتون.

ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة خل.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة ملح.

ملعقة كركم.

ملعقة قرفة.

ملعقة هيل مطحون.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات مشكلة. طريقة تحضير صينية الدجاج نخفق الزبادي جيداً مع الثوم.

نضيف : الملح، الفلفل الأسود، بهارات مشكلة، هيل، قرفة، كركم ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف عصير الليمون، الخل، زيت الزيتون ونقلب المزيج جيداً.

بعد ذلك نضيف الدجاج ونقلبه في التتبيلة جيداً، ونغطي الطبق ونضعه في الثلاجة ليلة بأكملها.

ثم نضع الدجاج والتتبيلة في صينية الفرن ونغطيها بورق ألومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة وربع لينضج.

ثم نحمر وجه الصينية ونقدمه مع الأرز ساخناً. طريقة تحضير صينية الدجاج الوسوم

الدجاج بالزبادي في الفرن تعد من ضمن الطبخات الحديثة الشهية التي توجد على مائدة الطعام ويحبها الجميع، وهذا لأنها تحتوي على الفراخ التي لا خلاف عليها ويحبها الكبار والصغار والزبادي الذي يعطيها مذاقاً رائعاً ومختلفاً، لذلك نعرفكم طريقة عملها في المنزل بأحلى طعم. الدجاج بالزبادي في الفرن الدجاج بالزبادي في الفرن مكونات الدجاج بالزبادي في الفرن دجاجة نظيفة ومقطعة إلى 8 قطع.

كوبان لبن زبادي.

ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة هيل مطحون.

ربع ملعقة كركم.

ربع ملعقة بابريكا.

ملعقتان معجون طماطم.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة تحضير الدجاج نخلط كل من : الزبادي، الملح، الفلفل الأسود، الهيل جيداً.

ثم نضيف عليهم : الكركم، البابريكا، معجون الطماطم ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف : زيت الزيتون، الثوم، ونقلب الخليط جيداً.

نضيف قطع الدجاج ونغطي الوعاء، ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نزيل الدجاج ونضعه في الفرن مغطى على درجة حرارة 220 درجة لمدة 75 دقيقة.

ثم نزيل الغطاء ونتركه في الفرن لمدة نصف ساعة أخرى ليتحمر.

بعد ذلك نقدم الدجاج المشوي بالزبادي سخن مع سلطة أو أرز. طريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي في الفرن طريقة تحضير الدجاجطريقة عمل صينية الدجاج بالزبادي في الفرن مكونات صينية الدجاج 6 قطع دجاج.

كوب زبادي.

عصير ليمون.

عدد 3 ملاعق زيت زيتون.

ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة خل.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة ملح.

ملعقة كركم.

ملعقة قرفة.

ملعقة هيل مطحون.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات مشكلة. طريقة تحضير صينية الدجاج نخفق الزبادي جيداً مع الثوم.

نضيف : الملح، الفلفل الأسود، بهارات مشكلة، هيل، قرفة، كركم ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف عصير الليمون، الخل، زيت الزيتون ونقلب المزيج جيداً.

بعد ذلك نضيف الدجاج ونقلبه في التتبيلة جيداً، ونغطي الطبق ونضعه في الثلاجة ليلة بأكملها.

ثم نضع الدجاج والتتبيلة في صينية الفرن ونغطيها بورق ألومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة وربع لينضج.

ثم نحمر وجه الصينية ونقدمه مع الأرز ساخناً. طريقة تحضير صينية الدجاج

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