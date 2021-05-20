الطريقة السحرية لصبغ الشعر خصل في البيت.. وأفضل بديل لطاقية الميش لتحصلي على شعر مصبوغ كالمحترفين

صبغ الشعر خصل في البيت من أكثر طرق تلوين الشعر التي تبحث عنها حواء، فشعر المرأة أيقونة جمالها، لذا تهتم النساء بتغيير لون شعرها لتظهر بمظهر أنيق وتبرز جمال متجدد لها، وتعد طرق صبغ الشعر بالخصل أو تسمى تخصيل الشعر من عمليات الصبغ التي تعطى لشعرك طلة رائعة، وهي عبارة عن تلوين الشعر بأجزاء محددة فقط لتعطى تمويج للشعر وكثافة وبريق يظهرك بطلة مميزة، وتلجأ النساء للحصول على الشعر المخصل عن طريق محلات الكوافير مما يكلف الكثير من المال، سنعرض لكي سيدتي طريقة الحصول على الخصل في البيت بدون تكلفة زائدة و بسهولة.

صبغ الشعر خصل

تخصيل الشعر خصل فاتحة يعنى أن تلوني خصلات من الشعر بدرجة أفتح من درجة إلى ثلاث درجات أفتح من لونه الأصلي، وتناسب هذه العملية النساء ذوات الشعر الداكن، خطوات طريقة تلوين الشعر خصل في البيت بخصل فاتحة.

عبوة صبغة ويتم اختيارها بافتح من درجة لون شعرك من درجة إلى ثلاث درجات.

جوانتي مطاط لليدين لكيلا تصبغ يديك وجاونت بلاستيكي او فوطة للمحافظة على ملابسك.

فرشاة المخصصة للصبغات.

ورق المنيوم.

مشابك شعر.

شامبو وبلسم الخاصين بالشعر المصبوغ.

قومي بتجهيز عبوة الصبغة كما هو مكتوب على العبوة بضبط، نقوم بتمشيط الشعر جيدا لإزالة أي تشابك به، ثم قومي بارتداء الجاونت النايلون والقفازات في يديك.

قومي بتقسم ورق الألمونيوم الى قطع بعرض 10سم وبطول يزيد عن طول شعرك بـ 5 سم، وهذا هو أفضل بديل لطاقية الميش.

قومي بتقسيم الشعر إلى خصل مربعة صغيرة و نأخذ خصلة ونقوم بفرد الصبغة عليها ثم نقوم بلف قطع الألمونيوم عليها، وتقفيلها ثم تثبيتها بمشبك شعر من الأعلى والأسفل.

ثم قومي بتثبت الخصلة التي بجانبها بمشبك بدون صبغ ثم عيدي صبغ التي بعدها وهكذا، ثم اتركي الصبغة على الشعر على حسب التعليمات، ثم فكي الورق الألمونيوم وقومي بغسل شعرك بماء فاتر والشامبو ثم البلسم، وهكذا تكوني قد تمكنتي من صبغ الشعر خصل بسهولة.

طريقة عمل خصل الشعر بالقصديرطريقة ميش الشعر