طرق طبيعية للعناية بالحواجب وتكثيفها، من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة موضة الحواجب الكلاسيكية، وهي الحواجب التي تعتمد رسمتها على الشكل الطبيعي للحاجب، على أن يتكثف شعر الحواجب قليلاً، وفيما يلي وصفات تكثيف شعر الحواجب في أسبوع بمكونات طبيعية مجربة منزليًا وفعالة

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للعناية بالحواجب وتكثيفها، حيث تعتمد هذه الوصفات على المكونات الطبيعية، ومن بين هذه الطرق:

زيت جوز الهند

حيث يتم وضع القليل من زيت جوز الهند على الحواجب، ويتم تركها ليلاً، ثم تغسل جيداً في اليوم التالي بمياه الورد والغسول.

زيت الخروع

يتم تطبيق زيت الخروع على الحواجب من خلال فرشاة ماسكرا قديمة، ويتم ترك الزيت على الحواجب لأطول فترة ممكنة.

وتعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي يرشحها الكثير من خبراء التجميل للسيدات.

كبسولات فيتامين “هـ”

يتم وضع قطرات من كبسولات الفيتامين مع القليل من زيت اللوز الحلو، ويتم تدليك الحواجب بهذا الخليط لمدة 5 دقائق يوم بعد يوم.

وتغسل الحواجب بغسول مقشر للوجه، أو يمكن استعمال أي نوع غسول مفضل.

وصفات منزلية لتنعيم الحواجب

هناك أكثر من وصفة منزلية يتم الاعتماد عليها بجانب طرق طبيعية للعناية بالحواجب وتكثيفها، ومن بينها:

وصفة الحليب

حيث يتم مسح الحواجب بقطنة مبللة بالحليب، ثم يتم تنظيف الحواجب بمزيل الماكياج الخالي من الكحول، او بمياه الورد.

كريمات الترطيب

يمكن وضع كريم ترطيب للحصول على حواجب ناعمة وجذابة، مثل البانثينول، وكريمات ترطيب الأطفال مثل كريم جونسون.

الفازلين

يعتبر الفازلين من أكثر المكونات التي تعمل على ترطيب الحواجب وتنعيمها، حيث يتم وضع القليل من الفازلين على الحواجب قبل النوم، وتترك لمدة ليلة كاملة، على أن تغسل جيداً في الصباح، ويوضع القليل من كريم المرطب.

ومن فوائد الفازلين تكثيف الحواجب بالفازلين بسرعة في أسبوع بطريقة سهلة ومضمونة

هناك عدد من الإرشادات التي يتقدم بها خبراء التجميل للسيدات للعناية بالحواجب، ومن بينها:

تجنب استخدام المنتجات والمستحضرات سيئة الجودة، حتى لا تتسبب في تساقط شعر الحاجب.

يجب عدم استخدام قلم الحواجب في رسمة الحواجب، والاعتماد على الحناء وجل تكثيف الحواجب.

يفضل استخدام مياه الورد في إزالة ماكياج الحواجب، فهي تساعد على تنظيف الحواجب والحفاظ عليها.

يجب تمشيط الحواجب في الإتجاه السليم، ثم تهذيبها كل أسبوع، فذلك يساعد على تكثيفها ونموها بشكل أسرع.

في النهاية، الجدير بالذكر أن يجب المداومة على خلطات طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب كروتين يومي للعناية بالحواجب، إلى جانب الإعتماد على إحدى طرق طبيعية للعناية بالحواجب وتكثيفها.