حضري الكريب اللذيذ بنفسك في المنزل بأسهل طريقة ولا داعي لشرائه من الخارج بعد ذلك

الكريب ، هو أكلة من المطبخ الفرنسي، يتم تحضيرها في العادة من خليط الحليب، الدقيق، البيض، والملح والزيت، والسكر، ومن ثم يتم سكبهم بمقلاة ساخنة بدفعات، ومن الممكن أن يتم تقديم الكريب كوجبة أساسية، أذ يتم إضافة عدة أنواع من الأكلات به مثل الدجاج، الجبن، والخضروات، السلمون والكثير من الأكلات الأخرى، إن كان الكريب حادق، أما إن كان حلو فمن الممكن أن يتم إضافة المربى له او غيرها من الحلوى الأخرى.الكريب
إن الكريب يقوم بشرائه الأطفال من كل مكان من المحلات الجاهزة، ولكن كافة الأمهات لا ترغبن في أن يتناول أبنائها أي مأكولات جاهزة من الخارج، وهذا لأنهن يخافون عليهم من أي ميكروب متواجد بتلك الأكلات، وتسعى كل أم لأن تقوم بتحضير جميع الأكلات من المنزل، والآن ففي السطور المقبلة سوف نقوم بإرفاق كل شيء عن الكريب، فها هي طريقة التحضير وكذلك المقادير.مقادير عمل الكريب اللذيذ
- 3 ملاعق طعام كبيرة زبد.
- ملعقة شاي صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- كوب دقيق أبيض منخول.
- 3 بيضات.
- كوب ونصف حليب.
- أولًا قومي بخفق البيض في قدر ومن ثم أضيفي الحليب بهذا القدر ومعه الفانيلا وواكبي الخفق إلى أن يتم تجانس المزيج، ومن ثم قومي بوضع الدقيق إلى المزيج، ومن ثم أضيفي الزبد الذائب واستمري بالخفق، ولا بد أن يكون المزيج سائل.
- ومن ثم ضعي المزيج بوعاء كبير لكي يتم تسهيل توزيع المزيج بالطاسة إلى أن تتكون أقراص الكريب الرقيقة.
- اتركيه حتى مرور دقائق بنار منخفضة إلى أن يتماسك.
- وبعد أن يتم الانتهاء من عمل الكريب اللذيذ تستطيعي أن تحشيها بكريمة الشكولاتة، أو الخضروات، أو المربى، قطع الدجاج، الجبن بكل أنواعها.
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الكريب ، هو أكلة من المطبخ الفرنسي، يتم تحضيرها في العادة من خليط الحليب، الدقيق، البيض، والملح والزيت، والسكر، ومن ثم يتم سكبهم بمقلاة ساخنة بدفعات، ومن الممكن أن يتم تقديم الكريب كوجبة أساسية، أذ يتم إضافة عدة أنواع من الأكلات به مثل الدجاج، الجبن، والخضروات، السلمون والكثير من الأكلات الأخرى، إن كان الكريب حادق، أما إن كان حلو فمن الممكن أن يتم إضافة المربى له او غيرها من الحلوى الأخرى.الكريب
إن الكريب يقوم بشرائه الأطفال من كل مكان من المحلات الجاهزة، ولكن كافة الأمهات لا ترغبن في أن يتناول أبنائها أي مأكولات جاهزة من الخارج، وهذا لأنهن يخافون عليهم من أي ميكروب متواجد بتلك الأكلات، وتسعى كل أم لأن تقوم بتحضير جميع الأكلات من المنزل، والآن ففي السطور المقبلة سوف نقوم بإرفاق كل شيء عن الكريب، فها هي طريقة التحضير وكذلك المقادير.مقادير عمل الكريب اللذيذ
- 3 ملاعق طعام كبيرة زبد.
- ملعقة شاي صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- كوب دقيق أبيض منخول.
- 3 بيضات.
- كوب ونصف حليب.
- أولًا قومي بخفق البيض في قدر ومن ثم أضيفي الحليب بهذا القدر ومعه الفانيلا وواكبي الخفق إلى أن يتم تجانس المزيج، ومن ثم قومي بوضع الدقيق إلى المزيج، ومن ثم أضيفي الزبد الذائب واستمري بالخفق، ولا بد أن يكون المزيج سائل.
- ومن ثم ضعي المزيج بوعاء كبير لكي يتم تسهيل توزيع المزيج بالطاسة إلى أن تتكون أقراص الكريب الرقيقة.
- اتركيه حتى مرور دقائق بنار منخفضة إلى أن يتماسك.
- وبعد أن يتم الانتهاء من عمل الكريب اللذيذ تستطيعي أن تحشيها بكريمة الشكولاتة، أو الخضروات، أو المربى، قطع الدجاج، الجبن بكل أنواعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الكريب اللذيذ بنفسك في المنزل بأسهل طريقة ولا داعي لشرائه من الخارج بعد ذلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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