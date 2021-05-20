حضري الكريب اللذيذ بنفسك في المنزل بأسهل طريقة ولا داعي لشرائه من الخارج بعد ذلك

الكريب ،‏ هو أكلة من المطبخ الفرنسي، يتم تحضيرها في العادة من خليط الحليب، الدقيق، البيض، والملح والزيت، والسكر، ومن ثم يتم سكبهم بمقلاة ساخنة بدفعات، ومن الممكن أن يتم تقديم الكريب كوجبة أساسية، أذ يتم إضافة عدة أنواع من الأكلات به مثل الدجاج، الجبن، والخضروات، السلمون والكثير من الأكلات الأخرى، إن كان الكريب حادق، أما إن كان حلو فمن الممكن أن يتم إضافة المربى له او غيرها من الحلوى الأخرى.

إن الكريب يقوم بشرائه الأطفال من كل مكان من المحلات الجاهزة، ولكن كافة الأمهات لا ترغبن في أن يتناول أبنائها أي مأكولات جاهزة من الخارج، وهذا لأنهن يخافون عليهم من أي ميكروب متواجد بتلك الأكلات، وتسعى كل أم لأن تقوم بتحضير جميع الأكلات من المنزل، والآن ففي السطور المقبلة سوف نقوم بإرفاق كل شيء عن الكريب، فها هي طريقة التحضير وكذلك المقادير.

3 ملاعق طعام كبيرة زبد.

ملعقة شاي صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كوب دقيق أبيض منخول.

3 بيضات.

كوب ونصف حليب.