جاتوه شاتوه من الحلوى اللذيذة التي تناسب كافة المناسبات السعيدة والأعياد والأفراح ويفضل تناولها كثيرة من الأفراد، وسنعرض افضل طريقة لعمل جاتوه شاتوه من المنزل لكل سيدة تبحث عن طريقة سهلة وغير مكلفة، لتقوم لتحضيرها لأولادها، سنعرض طريقة جاتوه شاتوه من خلال طريقة الشيف سالي فؤاد خبيرة التغذية والتي تنصح بتناول قطع فقط وليس أكثر من ذلك، وذلك لأن جاتوه شاتوه يحتوي على سعرات حرارية كثيرة ممكن تزيد من وزن الجسم.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه الشيكولاتة للشيف سالي فؤاد

للحصول على طريقة مميزة ونتيجة مضمونة لابد من اتباع الخطوات والمقادير بكل دقة.

مقادير جاتوه شاتوه

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من اللبن

كوب من زيت الذرة.

نصف كوب كاكاو خام

كوب دقيق أبيض

بيضتان

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

اولًا نبدأ بتحضير صوص الشوكولاته في البداية، ونقوم بوضع اللبن والسكر والفانيليا والكاكاو الخام في الخلاط الكهربائي ونخفقهم حتى تتجانس كل المواد مع بعضها.

نضيف الزيت بشكل تدريجي على الخليط السابق إلا أن يصبح سميك، نأخذ مقدار كوب ونقوم بوضعه في الثلاجة.

نضيف الدقيق مضاف إليه البيكنج بودر ورشة الملح بالتدريج على صوص الشوكولاته ونبدأ بالتقليب.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونقوم بدهن الصينية سمنة أو نقاط من الزيت وعليها رشة من الدقيق، ونسكب خليط الجاتوه في الصينية،وندخلها الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة مع مراعاة وضع الصينية في المنطقة الوسطى من الفرن، وعندما ينضج الجاتوه، ونقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.

نقطعها قطع مستطيلة ونضيف إليها صوص الشوكولاتة الذي وضعناه في الثلاجة وندخلها مرة أخرى في الثلاجة، وتقدم باردة.

بهذا الشكل نكون حضرنا جاتوه شاتوه بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة

طريقة تحضير جاتوه شاتوه