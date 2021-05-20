تكات تحضير السمبوسة بالخضار المشكل وطريقة تنفيذها في المنزل بالخطوات

نقدم لكم تكات تحضير السمبوسة بالخضار المشكل، حيث تعد السمبوسة من أهم وأفضل أنواع المقبلات التي يتهافت جميع الأشخاص عليها، كما أن السمبوسة تعتبر من أفضل أنواع الأطباق التي يتم وضعها في العزائم الكبيرة إلى جانب الوجبة الأساسية، والسبب في ذلك هو أن السمبوسة تعد ذو مذاق شهي ولذيذ، كما أنه يمكن أن يتم عمل السمبوسة عن طريق حشوها بالعديد من أنواع الحشوات.

تكات تحضير السمبوسة بالخضار المشكل

يمكن أن يتم تنفيذ وصفة السمبوسة بعدة طرق سهلة وكما أنه يمكن أن يتم حشوها بعدة حشوات مختلفة وجميلة، ومنها أنه يمكن حشو السمبوسة بالجبن، ويمكن حشوها باللحم، ويمكن حشو السمبوسة بالخضار وهناك حشوات أخرى لذيذة يمكن أن يتم عمل السمبوسة بها.

مقدار كوبان دقيق يكون منخول.

مقدار ملعقتين صغيرتين خميرة تكون منخولة.

كوب ماء يكون دافئ.

مقدار أربعة ملاعق زيت.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاثة حبات بطاطس تكون مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثمرتين بصل يكون مفروم.

مقدار نصف كوب بازلاء.

مقدار نصف كوب جزر.

مقدار ثلاثة ملاعق بقدونس كبيرة يكون مفروم.

مقدار ملعقتين صغيرتين صلصة صويا.

مقدار ملعقتين صغيرتين من خل البلسميك.

ملعقة كبيرة صلصة بيتزا.

مكعب مرق دجاج خضار ماجي.

ملعقة فلفل أسود يكون مطحون.

مقدار نصف ملعقة من جوزة الطيب.

مقدار ملعقة كاري.

مقدار ملعقة ملح.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

في البداية يتم تحضير العجينة ويتم ذلك عن طريقة خلط الدقيق والخميرة والملح في وعاء عميق، وبعدها نقوم بوضع الماء والزيت بشكل تدريجي مع العجن. نترك العجينة لكي تتماسك وبعدها ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة ساعتين. نقوم بتشويح الخضار على النار في كمية من الزيت. نقسم العجينة إلى كرات، ثم نقوم بوضع الحشوة في داخلها. يتم قلي السمبوسة في الزيت وهكذا تصبح وصفة السمبوسة بالخضار جاهزة.

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