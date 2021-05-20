حضري بيتزا المكرونة لأولادك لوجبة متكاملة مش هتحتاج وقت ولا مجهود وابهريهم بالنتيجة

نقدم لكم في هذا المقال وصفة أكلة جديدة وغير تقليدية لتحضريها لأولادك إذا شعرتي بالملل من تحضير نفس الأكل كل يوم، وهي بيتزا المكرونة، والتي تعتبر من أسهل الوصفات التي تقدم من المطبخ الإيطالي، والذي يعتبر من أشهر المطابخ المتخصصة في تحضير البيتزا والمكرونة، كما أنهم من أفضل الأطعمة لدى الصغار، يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن، ومن المؤكد أنها ستنال إعجاب أولادكم.

مكونات عمل بيتزا المكرونة

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة وهي ما يلي:

نصف كيلو من المكرونة.

5 ملعقة من صلصة الطماطم.

فلفل ألوان.

2 كوب من الزيتون.

5 كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

كوب ونصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

جبنة موزريلا.

أولاً نقوم بوضع كمية كافية من الماء في قدر على النار.

نقوم بإضافة ملعقة زيت ورشة صغيرة من الملح إلى الماء.

نترك الوعاء على النار حتى يغلي جيداً.

بعد أن يصل إلى مرحلة الغليان نقوم بإضافة المكرونة ونتركها حتى تستوي نصف سوا.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت في طاسة كبيرة وواسعة.

نقوم بإضافة شرائح البصل والفلفل إلى الزيت، ونقلب لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيتون والصلصة، ونقلب مرة أخرى.

نقوم بإضافة الملح والبهارات وكمية قليلة من الماء إلى الخليط.

وبالتالي يكون الصلصة جاهزة.

نضيف المكرونة إلى الطاسة ونقلب بشكل جيد حتى تختلط المكونات ببعضها.

ثم نقوم بوضع المكونات في صينية وندخلها إلى الفرن.

قبل أن نخرجها من الفرن نقوم بإضافة على الوجه جبنة موزريلا.

ندخلها حتى تسيح ويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها، وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير بيتزا المكرونة بالخطوات