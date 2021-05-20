الجبنة الرومي وطريقة تحضيرها في المنزل طعمها مثل طعم الجاهزة بالضبط

تعد الجبنة الرومي من أشهر أنواع الجبن التي يتم عملها في مصر، وأيضًا طريقة تحضير الجبنة الرومي من أكثر الطرق الشائعة في التنفيذ في المنزل، حيث تقوم كل ربة منزل بعملها وتنفيذها في المنزل بهدف التوفير، يختلف لون الجبنة الرومي من طريقة لأخرى بسبب اختلاف لون اللبن الذي يتم صنع الجبنة به، ولكن المذاق لا يختلف كثيرًا.

الجبنة الرومي وطريقة تحضيرها

من المعروف أن الجبنة الرومي من أشهر أنواع الجبن على الأطلاق ويتم عمل الجبنة الرومي بعدة أنواع من اللبن، لذلك يختلف لون الجبنة تبعًا لإختلاف نوع اللبن، فمثلًا اللبن الجاموسي يكون لون الجبنة الرومي غامق، واللبن المصنوع من الأبقار يكون لون الجبنة الرومي به فاتح، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تنفيذ الجبنة الرومي والمكونات اللازمة لعملها.

مقدار كوبان من اللبن الطازج كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

مقدار ربع كيلو جبنة رومي مبشورة أو قطع.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من القشدة.

ملعقتين فلفل أسود.

مقدار ربع ملعقة لون أصفر.

مقدار ربع ملعقة كركم.

كمية من الملح على حسب الرغبة.

في البداية يتم خلط النشا مع اللبن في وعاء ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا. يتم وضع الخليط المذاب في إناء مناسب على نار هادئة ثم نستمر في التقليب ودون توقف. يتم إضافة الزبدة وبعدها الجبن الرومي سواء الصحيحة أو المبشورة وأيضًا القشدة. نضع الكركم والملح واللون. يتم وضع الخليط في الثلاجة حتى تبرد تمامًا. يتم إخراج الخليط من الثلاجة ثم يتم تقسيم الجبنة إلى قطع متساوية، ونخزن المتبقي منها في علبة تكون محكمة الغلق، وهكذا تصبح وصفة الجبنة الرومي جاهزة.

مكونات عمل الجبنة الروميخطوات تنفيذ وصفة الجبنة الرومي