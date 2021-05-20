طريقة عمل كيكة السويسرول اللذيذة بأسهل الطرق

طريقة عمل كيكة السويسرول هي من أشهر وألذ وأطعم الأصناف المتربعة في عالم الحلويات وهي من أسهل الوصفات في التحضير وتصنع بأكثر من نكهه منها الفراولة، الكريم شانتية، الشوكلاتة، الفانيليا، التوت الجميع يعشق تناولها ويطلبها الصغير قبل الكبير ومعظم الأمهات يجدون صعوبة شديدة في أعدادها ولكن مع اتباع الخطوات الصحيحة وتتميز بشكلها الأسطواني الجذاب وطعمه الشهي. طريقة عمل كيكة السويسرول بالشكولاتة طريقة عمل كيكة السويسرول بالشكولاتة المكونات أربع صفار بيض

ملعقتان ونصف كبيرة سكر.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

أربع ملاعق حليب.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ست ملاعق كبيرة دقيق حلويات.

ربع كوب كاكاو خام غير محلي.

ملعقة صغيرة لون أحمر غذائي.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

أربع بياض بيض.

خمس ملاعق ونصف كبيرة سكر. طريقة التحضير نحضر بولة عميقة.

نضع صفار البيض.

نضيف ملعقتان كبيرة سكر.

نضيف ذرة الملح، الفانيليا.

نضيع أربع ملاعق حليب سائل.

نضرب جيع المكونات بالمضرب اليدوي.

نضيف الزيت ونقلب مرة أخري.

ننخل المكونات الجافة على الخليط السائل.

الدقيق، البيكنج بودر والكاكاو نقلبهم برفق تمام.

نحضر بولة أخر بها بياض البيض.

نتركة في الثلاجة لمدة نصف ساعه قبل الأستخدام.

نضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي ببطئ شديد.

حتي نحصل على كمية كبيرة من الفقاعات.

نضيف الخمس ملاعق ونصف سكرعلى مرحلتين.

نعيد الخفق من جديد لمدة ثلاثون ثانية.

حتي نحصل على خليط كريمي فاتح.

ناخذ ملعقتان كبيرة من بياض البيض.

ثم نضيهم على صفار البيض ونخلطهم.

حتي يمتزجوا ونحصل على لون أصفر.

نضيف صفار البيض والدقيق على بياض البيض.

نقلب المكونات من أسفل إلي أعلي ببطئ شديد لضمان نجاح الكيكة.

نحضر صينية مستطية بجوانب عالية.

ندهنها بالسمن، ثم نضيف ورقة زبدة.

نصب خليط الكيكة

نضعها في الفرن لمده لا تزيد عن نصف ساعة.

نخرجها ونضعها علي شبكة الفرن.

نحضر ورقة زبده أخري.

نضعها على وجه الكيكة ونقلبها.

ننزع الورق الأخري برفق شديد.

نقطع حواف الكيك بأكملها.

نضع الكريم شانتيه.

نقوم بتسويته بسكين عريض.

نلفها رول ونضعها في كيس مطبخ.

ونتركها في الفريزر لمدة ساعة.

نقطعها حلقات دائرية.

وتغرف في أطباق التقديم. الوسوم

طريقة عمل كيكة السويسرول هي من أشهر وألذ وأطعم الأصناف المتربعة في عالم الحلويات وهي من أسهل الوصفات في التحضير وتصنع بأكثر من نكهه منها الفراولة، الكريم شانتية، الشوكلاتة، الفانيليا، التوت الجميع يعشق تناولها ويطلبها الصغير قبل الكبير ومعظم الأمهات يجدون صعوبة شديدة في أعدادها ولكن مع اتباع الخطوات الصحيحة وتتميز بشكلها الأسطواني الجذاب وطعمه الشهي. طريقة عمل كيكة السويسرول بالشكولاتة طريقة عمل كيكة السويسرول بالشكولاتة المكونات أربع صفار بيض

ملعقتان ونصف كبيرة سكر.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

أربع ملاعق حليب.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ست ملاعق كبيرة دقيق حلويات.

ربع كوب كاكاو خام غير محلي.

ملعقة صغيرة لون أحمر غذائي.

نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر.

أربع بياض بيض.

خمس ملاعق ونصف كبيرة سكر. طريقة التحضير نحضر بولة عميقة.

نضع صفار البيض.

نضيف ملعقتان كبيرة سكر.

نضيف ذرة الملح، الفانيليا.

نضيع أربع ملاعق حليب سائل.

نضرب جيع المكونات بالمضرب اليدوي.

نضيف الزيت ونقلب مرة أخري.

ننخل المكونات الجافة على الخليط السائل.

الدقيق، البيكنج بودر والكاكاو نقلبهم برفق تمام.

نحضر بولة أخر بها بياض البيض.

نتركة في الثلاجة لمدة نصف ساعه قبل الأستخدام.

نضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي ببطئ شديد.

حتي نحصل على كمية كبيرة من الفقاعات.

نضيف الخمس ملاعق ونصف سكرعلى مرحلتين.

نعيد الخفق من جديد لمدة ثلاثون ثانية.

حتي نحصل على خليط كريمي فاتح.

ناخذ ملعقتان كبيرة من بياض البيض.

ثم نضيهم على صفار البيض ونخلطهم.

حتي يمتزجوا ونحصل على لون أصفر.

نضيف صفار البيض والدقيق على بياض البيض.

نقلب المكونات من أسفل إلي أعلي ببطئ شديد لضمان نجاح الكيكة.

نحضر صينية مستطية بجوانب عالية.

ندهنها بالسمن، ثم نضيف ورقة زبدة.

نصب خليط الكيكة

نضعها في الفرن لمده لا تزيد عن نصف ساعة.

نخرجها ونضعها علي شبكة الفرن.

نحضر ورقة زبده أخري.

نضعها على وجه الكيكة ونقلبها.

ننزع الورق الأخري برفق شديد.

نقطع حواف الكيك بأكملها.

نضع الكريم شانتيه.

نقوم بتسويته بسكين عريض.

نلفها رول ونضعها في كيس مطبخ.

ونتركها في الفريزر لمدة ساعة.

نقطعها حلقات دائرية.

وتغرف في أطباق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة السويسرول اللذيذة بأسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.