قناع الشوفان المعجزة لتبييض الوجه والجسم واليدين لن تصدقي مفعوله السريع

البشرة واليدين هما من أكثر المناطق التي تكون أكثر عرضة للاسمرار، وهذا بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة، واستخدام مواد التنظيف المختلفة بشكل متكرر حيث أن الجلد يتأثر بها تأثير كبير، مما يؤدي هذا إلي تراكم خلايا الجلد الميتة وينتج عن ذلك اللون الأسمر ويكون ملمس الجلد خشن وغامق، فأن البشرة واليدين أكثر المناطق التي تريد أن تهتم بها كل فتاة نظرا لأنها تدل علي مظهرها العام، ودائما تبحث عن كل ما هو مفيد في تبييض وتفتيح الوجه واليدين بشكل سريع وصحي، فتلجأ بعض الفتيات إلي استعمال الكريمات فيساعد بالفعل علي التفتيح ولكن يترك آثار غير مرغوب بها، والبعض الآخر يلجأ إلي استخدام وصفات طبيعية تعمل علي التبييض والتفتيح لهذه المناطق بطريقة سريعة وبافضل النتائج الغير متوقعة، لذلك ينصح دائما باستخدام وصفة من هذه الوصفات مثل الوصفة التي نقدمها إليكي في هذا المقال.

خلطة تبييض البشرة واليدين بالشوفان

يعد الشوفان من الوصفات التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة، بالإضافة إلي تقشير البشرة والجسم والتخلص من الخلايا الميتة، لذا ينصح بإستخدام تلك الوصفة والاستمرار عليها لفوائده العديدة على الجسم والبشرة.

المكونات :

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من اللبن الرائب وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، وملعقة كبيرة من عصير الطماطم في طبق ويتم مزجهم مع بعض جيدا.

ثم نضع هذا المزيج علي البشرة واليدين ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة حتي يجف تماما.

وبعد هذه المدة يتم غسل الوجه واليدين، وذلك باستخدام الماء البارد ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع حتي تحصلي علي نتائج مذهلة.

طريقة تحضير وصفة الشوفان