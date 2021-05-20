اقلي البطاطس المحمرة بطريقة صحية بدون نقطة زيت لبطاطس مقرمشة زي المطاعم

يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل الطرق في قلي البطاطس دون زيت لأنها هكذا تكون افضل وتكون صحية أكثر، وهذه الطريقة مناسبة للغاية لكن يقومون بإتباع حمية غذائية أو نظام غذائي صحي من أجل إنقاص الوزن لأن الزيوت تعد من أكثر الأمور التي تضر بالنظام الصحي للإنسان ولذا يجب التخفيف جدا من تناولها في الوجبات. طريقة قلي البطاطس في الفرن طريقة قلي البطاطس في الفرن المكونات كيلو من البطاطس

طبق عميق لتقطيع البطاطس به.

ملح وفلفل وكمون.

فلفل اخضر.

صينية مناسبة للفرن. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس جيدا ووضعها في الماء البارد ونقوم بعد ربع ساعة من وضعها بالماء البارد والملح، بإلتقاطها من الماء من أجل التقطيع.

نقوم بتقطيع البطاطس إلي أصابع طويلة ووضعها في خلطة التوابل وهي زبادي وملح وفلفل أسمر وعصير طماطم.

نقوم أولا بتجهيز هذا الصوص وهو عبارة عن عصير ليمونه مع علبة زبادي مع عصير طماطم وفلفل أسود وملح وكمون.

نضع أصابع البطاطس في هذا الخليط ونتركها عشر دقائق ثم نقوم بإخراجها ووضعها في السميد والكركم ثم نقوم برصها علي الصينية.

ونقوم بتسخين الفرن جيدا ثم نقوم بتخفيض درجة الحرارة للفرن قبل وضع البطاطس به

نقوم بإدخال صينية البطاطس للفرن ونضعها علي الشبكة في منتصف القرن ونتركها تلت ساعة حتي تنضج.

لابد من مراقبتها من أجل التقليب للبطا طس حتي تتم نضج البطاطس من كافة الجوانب جيدا ولا نحتاج لوضع الزيت معها .

هذا النوع من البطاطس المقلية مفضل لديك نخبة كبيرة من الأشخاص وهي صحية جدا وينصح بتناولها.

ويمكننا زيادة مقدار من الشطة إلي الخليط الذي توضع به البطاطس قبل دخول الفرن لمن يفضلون الأكل الحار.

وهكذا تمت عملية قلب البطاطس في الفرن دون زيت وبطريقة سهلة جدا. طريقة التحضير الوسوم

يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل الطرق في قلي البطاطس دون زيت لأنها هكذا تكون افضل وتكون صحية أكثر، وهذه الطريقة مناسبة للغاية لكن يقومون بإتباع حمية غذائية أو نظام غذائي صحي من أجل إنقاص الوزن لأن الزيوت تعد من أكثر الأمور التي تضر بالنظام الصحي للإنسان ولذا يجب التخفيف جدا من تناولها في الوجبات. طريقة قلي البطاطس في الفرن طريقة قلي البطاطس في الفرن المكونات كيلو من البطاطس

طبق عميق لتقطيع البطاطس به.

ملح وفلفل وكمون.

فلفل اخضر.

صينية مناسبة للفرن. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس جيدا ووضعها في الماء البارد ونقوم بعد ربع ساعة من وضعها بالماء البارد والملح، بإلتقاطها من الماء من أجل التقطيع.

نقوم بتقطيع البطاطس إلي أصابع طويلة ووضعها في خلطة التوابل وهي زبادي وملح وفلفل أسمر وعصير طماطم.

نقوم أولا بتجهيز هذا الصوص وهو عبارة عن عصير ليمونه مع علبة زبادي مع عصير طماطم وفلفل أسود وملح وكمون.

نضع أصابع البطاطس في هذا الخليط ونتركها عشر دقائق ثم نقوم بإخراجها ووضعها في السميد والكركم ثم نقوم برصها علي الصينية.

ونقوم بتسخين الفرن جيدا ثم نقوم بتخفيض درجة الحرارة للفرن قبل وضع البطاطس به

نقوم بإدخال صينية البطاطس للفرن ونضعها علي الشبكة في منتصف القرن ونتركها تلت ساعة حتي تنضج.

لابد من مراقبتها من أجل التقليب للبطا طس حتي تتم نضج البطاطس من كافة الجوانب جيدا ولا نحتاج لوضع الزيت معها .

هذا النوع من البطاطس المقلية مفضل لديك نخبة كبيرة من الأشخاص وهي صحية جدا وينصح بتناولها.

ويمكننا زيادة مقدار من الشطة إلي الخليط الذي توضع به البطاطس قبل دخول الفرن لمن يفضلون الأكل الحار.

وهكذا تمت عملية قلب البطاطس في الفرن دون زيت وبطريقة سهلة جدا. طريقة التحضير

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