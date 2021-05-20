سحر مفعول كريم النشا والفازلين لتبييض الوجه بمسحة واحدة قبل النوم سيجعلك شابة في ال20

يعتبر الفازلين من المكونات المفيدة للبشرة والجسم وهو مكون هلامي واستخدم قديما في علاج الحروق والجروح وأصبح يستخدم في الوصفات الطبية وخاصة للبشرة لأن الفازلين يساعد علي تفتيح البشرة ويساعد على الترطيب العميق للجسم ويعتبر الفازلين غني بالزيوت المعدنية حيث تعمل هذه الزيوت بتكوين طبقة عازلة علي البشرة.

خلطة الفازلين والنشا

مكونات الخلطة: معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة كبيرة من النشا.

تحضير الخلطة: نقوم بتسخين الفازلين لمدة ثواني ثم يتم التقليب المستمر بعد ذلك يتم وضع النشا ويقلب جيداً حتي تمتزج المكونات جيداً يتم تنظيف البشرة ثم توضع الخلطة قبل النوم حتي تحصلي على نتيجة رائعة وتكرر ثلاث مرات في الأسبوع ويتم حفظ الخليط في الثلاجة لاستخدامها أكثر من مرة.

خلطة الفازلين والكركم لتبييض الوجه

مكوناتها: معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من الكركم تخلط المكونات جيدا حتي تمتزج ثم يوضع الماسك علي البشرة مع التدليك الخفيف ويترك علي الوجه مدة لا تقل عن ساعتين ثم تغسل البشرة بالغسول المناسب لها ويتم عمل الماسك أكثر من مرة حتي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.

خلطة الفازلين والجليسرين

تتكون من معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة كبيرة من الجلسرين.

تحضيرها : تخلط المكونات جيداً ثم يغسل الوجه ثم توضع الخلطة ويتم وضعها قبل النوم حتي تحصلي علي نتيجة أفضل وتكرر أكثر من مرة في الأسبوع.

خلطة الفازلين وماء الورد لتبييض الوجه

ماء الورد له خصائص عديدة للبشرة حيث يعمل علي تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

مكونات الخلطة: معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من ماء الورد ومعلقتين من النشا.

طريقه التحضير: تخلط المقادير كلها حتي تتجانس ثم يغسل الوجه وينظف بالماء جيدا ثم توضع الخلطة علي البشرة لمدة ساعتين ثم يغسل وتكرر أكثر من مرة في الأسبوع لكي تحصلي على نتيجة فعالة.