في 3 دقائق طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والاقتصادية بمكونات سهلة وسريعة

ان كيكة الزبادي الهشه من افضل وأسهل الكيكات التي يمكنك ان تقوم بعملها في المنزل حيث انها لا تكلف نقودا كثيرة لعملها ولا تحتاج الى وقت كثير ايضا، فيمكنك عمل كيكة زبادي لذيذة في المنزل في اربعون دقيقة فقط ومكوناتها بسيطة ايضا، لا تحتاج لمكونات كثيره لعملها و مناسبة للأشخاص المبتدئين في عالم المطبخ والطبخ . مكونات عمل كيكة الزبادي الهشه عدد ثلاث بيضات .

كوب متوسط مو السكر .

رشه من الفانيليا .

عدد اثنين علبة زبادي طبيعي .

نصف كوب من الزيت والزبدة .

كيس واحد من البيكينج بودر .

عدد كوبين من الدقيق .

رشه صغيرة من الملح . طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه في المنزل نقوم بتجهيز كافة المكونات من أجل تجهيز عجينة الكيكة.

يتم خفق كلا من البيض والفانيليا مع السكر في الخلاط الكهربي حتى يصبح شكلة نافش وهاش .

ثم يضاف الى البيض والفانيليا الزبادي ونقوم بالخفق مره اخرى .

وفي طبق اخر نقوم بوضع المكونات الناشفة كيس البيكينج بودر والدقيق والملح ونقلبهم جيدا حتى يختلطوا .

يتم وضع الخليط الذي أعد سابقا في الخلاط على الدقيق في الطبق الآخر ونقلبهم جيدا .

نقوم بتسخين صينية ودهنها بالزيت ورشه دقيق عشان الكيكة لا تلتصق بالصينية ونقوم بصب هذا الخليط بها .

نقوم بإدخال الكيكة الفرن من الأسفل لمدة تصل لنصف ساعة ونخرجها للأعلى عشر دقائق ثم نخرجها ويتم تقديمها باردة .

يفضل تناول مثل هذه الكيكة المتميزة والهشة مع الشاي في حبة الفطار وهي من أفضل وأسهل الكيكات حقا، ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها ولذا فقد تفضلها العديد من ربات المنزل في الإفطار. الوسوم

ان كيكة الزبادي الهشه من افضل وأسهل الكيكات التي يمكنك ان تقوم بعملها في المنزل حيث انها لا تكلف نقودا كثيرة لعملها ولا تحتاج الى وقت كثير ايضا، فيمكنك عمل كيكة زبادي لذيذة في المنزل في اربعون دقيقة فقط ومكوناتها بسيطة ايضا، لا تحتاج لمكونات كثيره لعملها و مناسبة للأشخاص المبتدئين في عالم المطبخ والطبخ . مكونات عمل كيكة الزبادي الهشه عدد ثلاث بيضات .

كوب متوسط مو السكر .

رشه من الفانيليا .

عدد اثنين علبة زبادي طبيعي .

نصف كوب من الزيت والزبدة .

كيس واحد من البيكينج بودر .

عدد كوبين من الدقيق .

رشه صغيرة من الملح . طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه في المنزل نقوم بتجهيز كافة المكونات من أجل تجهيز عجينة الكيكة.

يتم خفق كلا من البيض والفانيليا مع السكر في الخلاط الكهربي حتى يصبح شكلة نافش وهاش .

ثم يضاف الى البيض والفانيليا الزبادي ونقوم بالخفق مره اخرى .

وفي طبق اخر نقوم بوضع المكونات الناشفة كيس البيكينج بودر والدقيق والملح ونقلبهم جيدا حتى يختلطوا .

يتم وضع الخليط الذي أعد سابقا في الخلاط على الدقيق في الطبق الآخر ونقلبهم جيدا .

نقوم بتسخين صينية ودهنها بالزيت ورشه دقيق عشان الكيكة لا تلتصق بالصينية ونقوم بصب هذا الخليط بها .

نقوم بإدخال الكيكة الفرن من الأسفل لمدة تصل لنصف ساعة ونخرجها للأعلى عشر دقائق ثم نخرجها ويتم تقديمها باردة .

يفضل تناول مثل هذه الكيكة المتميزة والهشة مع الشاي في حبة الفطار وهي من أفضل وأسهل الكيكات حقا، ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها ولذا فقد تفضلها العديد من ربات المنزل في الإفطار.

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