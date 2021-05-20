طريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج في الفرن باستا لذيذة جداً

طريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج نقدمها اليوم فالكثير يبحثون عن طرق جديدة لعمل الباستا في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، كما أن عشاق الباستا يحبون تجربة الكثير من الطرق التي لا تنتهي والتي يمكنكم ابتكار كل جديد فيها يومياً، فالمكرونة من الأطباق التي تقبل إضافتها إلى أي شيء سواء دجاج أو لحوم أو خضروات أو أجبان أو أي مكونات أخرى، وكلها إضافات تعطي نكهة لذيذة وجيدة لأطباق الباستا، إليكم كيفية تحضير مكرونة الفريدو بالدجاج بالفرن بأطيب طعم وهي وصفة سهلة جداً. مقادير الفريدو الدجاج عبوة مكرونة مسلوقة.

صدور دجاج مسلوقة ومخلية من الجلد والعظام ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.

3 أكواب من كريمة الطهي.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

نصف كوب من الجبن البارميزان للوجه.

فصين ثوم مفروم.

ملعقتين كبار بقدونس مفروم.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل. طريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج في الفرن نسلق المكرونة ونصفيها ونتركها جانباً، يمكن استخدام أي نوع من المكرونة شرائط أو سباجيتي أو penna أو غيرها حسب الرغبة.

نحضر الدجاج المسلوق أو مشوي مسبقاً ونقطعه ونتركه جانباً.

في وعاء على النار نضع الزبدة ثم نضيف إليها الثوم المفروم حتى يصفر.

نضيف الحليب والكريمة ونقلب حتى يغلي ثم نضع الجبن الموتزاريلا ونتبل ملح وفلفل ونقلب.

نرفع المكونات من النار ثم نضيف البقدونس المفروم ثم قطع الدجاج والمكرونة ونقلب كل المكونات معاً.

في صينية فرن نضع كل المكونات مرة واحدة ثم ندخلها إلى فرن على 200 لمدة ربع ساعة.

بعد أن تخرج من الفرن نرش على الوجه جبن البارميزان، إذا لم يتوفر يمكن وضع جبن رومي مبشورة بدلاً منها أو موتزاريلا ثم نقدمها ساخنة. مقادير الفريدو الدجاجطريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج في الفرن الوسوم

طريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج نقدمها اليوم فالكثير يبحثون عن طرق جديدة لعمل الباستا في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، كما أن عشاق الباستا يحبون تجربة الكثير من الطرق التي لا تنتهي والتي يمكنكم ابتكار كل جديد فيها يومياً، فالمكرونة من الأطباق التي تقبل إضافتها إلى أي شيء سواء دجاج أو لحوم أو خضروات أو أجبان أو أي مكونات أخرى، وكلها إضافات تعطي نكهة لذيذة وجيدة لأطباق الباستا، إليكم كيفية تحضير مكرونة الفريدو بالدجاج بالفرن بأطيب طعم وهي وصفة سهلة جداً. مقادير الفريدو الدجاج عبوة مكرونة مسلوقة.

صدور دجاج مسلوقة ومخلية من الجلد والعظام ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.

3 أكواب من كريمة الطهي.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

نصف كوب من الجبن البارميزان للوجه.

فصين ثوم مفروم.

ملعقتين كبار بقدونس مفروم.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل. طريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج في الفرن نسلق المكرونة ونصفيها ونتركها جانباً، يمكن استخدام أي نوع من المكرونة شرائط أو سباجيتي أو penna أو غيرها حسب الرغبة.

نحضر الدجاج المسلوق أو مشوي مسبقاً ونقطعه ونتركه جانباً.

في وعاء على النار نضع الزبدة ثم نضيف إليها الثوم المفروم حتى يصفر.

نضيف الحليب والكريمة ونقلب حتى يغلي ثم نضع الجبن الموتزاريلا ونتبل ملح وفلفل ونقلب.

نرفع المكونات من النار ثم نضيف البقدونس المفروم ثم قطع الدجاج والمكرونة ونقلب كل المكونات معاً.

في صينية فرن نضع كل المكونات مرة واحدة ثم ندخلها إلى فرن على 200 لمدة ربع ساعة.

بعد أن تخرج من الفرن نرش على الوجه جبن البارميزان، إذا لم يتوفر يمكن وضع جبن رومي مبشورة بدلاً منها أو موتزاريلا ثم نقدمها ساخنة. مقادير الفريدو الدجاجطريقة عمل مكرونة الفريدو بالدجاج في الفرن

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