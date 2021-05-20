خلطة النشا الفعالة والقوية في تنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله خيوط حرير

يبحث العديد من الفتيات والشباب ممن يعانون من الشعر الخشن عن أفضل الطرق المستخدمة في تنعيم الشعر ليصبح أكثر نعومة وجاذبية ولكنهم لا يودون استخدام الطرق الكيميائية لفرد وتنعيم الشعر لأنها كثيرا ما تسبب تلف الشعر ولكن الوصفات الطبيعية دائما تكون الأفضل لديهم لأنها لا تؤثر علي الشعر وعلي صحة الشعر كما أنها لا تؤثر علي الإطلاق علي فروة الرأس. خلطة تنعيم الشعر الخشن بالنشا خلطة تنعيم الشعر الخشن بالنشا المكونات زيت جوز هند

زيت زيتون.

جل صبار.

نشا

فازلين

كركم طريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر الخشن بالنشا نقوم بتجهيز إناء به ماء علي النار ونتركه حتي تمام الغليان، ثم نقوم بوضع طبق عليه ونضع به زيت جوز الهند وزيت الزيتون والنشا والكركم والفاعلين ونتركهم حتي الذوبان

نرفع المزيج ونضعه جانبا لحين تجهيز جل الصبار، والذي يتم من خلال فتح أوراق الصبار وأخذ ما بداخلها من جل صبار ووضعه بالخلاط الكهربي وضربه جيدا مع زيت زيتون.

نقوم بوضع جل الصبار والزيتون علي النار وبعد تمام الغليان وإخراج المياه منه نقوم بوضعه ليبرد.

ثم نقوم بفرد الشعر وتسريحه والقيام بوضع جل الصبار به من الجذور حتي الأطراف، مع مراعاة تغطية الشعر بعد إتمام وضع الصبار علي الشعر بالكامل.

نتركه ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو للتخلص من جل الصبار تماما.

وبعد ذلك يأتي الوقت لتطبيق كريم النشا الذي تم تجهيزه علي الشعر من أجل التنعيم.

نقوم بتجفيف الشعر أو تركه ربع ساعة حتي يجف من الماء بعد غسله بالشامبو والتخلص من جل الصبار.

بعد التأكد من أن الشعر جاف نقوم بوضع كريم النشا عليه عن طريق فرد الكريم علي كافة خصل الشعر من الجذور وحتي الأطراف حتي يعمل علي تنعيم الشعر الخشن ويجعله ناعم ولامع وملئ بالحيوية والنشاط. الوسوم

يبحث العديد من الفتيات والشباب ممن يعانون من الشعر الخشن عن أفضل الطرق المستخدمة في تنعيم الشعر ليصبح أكثر نعومة وجاذبية ولكنهم لا يودون استخدام الطرق الكيميائية لفرد وتنعيم الشعر لأنها كثيرا ما تسبب تلف الشعر ولكن الوصفات الطبيعية دائما تكون الأفضل لديهم لأنها لا تؤثر علي الشعر وعلي صحة الشعر كما أنها لا تؤثر علي الإطلاق علي فروة الرأس. خلطة تنعيم الشعر الخشن بالنشا خلطة تنعيم الشعر الخشن بالنشا المكونات زيت جوز هند

زيت زيتون.

جل صبار.

نشا

فازلين

كركم طريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر الخشن بالنشا نقوم بتجهيز إناء به ماء علي النار ونتركه حتي تمام الغليان، ثم نقوم بوضع طبق عليه ونضع به زيت جوز الهند وزيت الزيتون والنشا والكركم والفاعلين ونتركهم حتي الذوبان

نرفع المزيج ونضعه جانبا لحين تجهيز جل الصبار، والذي يتم من خلال فتح أوراق الصبار وأخذ ما بداخلها من جل صبار ووضعه بالخلاط الكهربي وضربه جيدا مع زيت زيتون.

نقوم بوضع جل الصبار والزيتون علي النار وبعد تمام الغليان وإخراج المياه منه نقوم بوضعه ليبرد.

ثم نقوم بفرد الشعر وتسريحه والقيام بوضع جل الصبار به من الجذور حتي الأطراف، مع مراعاة تغطية الشعر بعد إتمام وضع الصبار علي الشعر بالكامل.

نتركه ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو للتخلص من جل الصبار تماما.

وبعد ذلك يأتي الوقت لتطبيق كريم النشا الذي تم تجهيزه علي الشعر من أجل التنعيم.

نقوم بتجفيف الشعر أو تركه ربع ساعة حتي يجف من الماء بعد غسله بالشامبو والتخلص من جل الصبار.

بعد التأكد من أن الشعر جاف نقوم بوضع كريم النشا عليه عن طريق فرد الكريم علي كافة خصل الشعر من الجذور وحتي الأطراف حتي يعمل علي تنعيم الشعر الخشن ويجعله ناعم ولامع وملئ بالحيوية والنشاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة النشا الفعالة والقوية في تنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله خيوط حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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