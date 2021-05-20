سر الخلطة الهنود لفرد وتنعيم الشعر الخشن وتطويله من أول استعمال

سر الخلطة الهنود لفرد وتنعيم الشعر، الشعر الخشن بالرغم من أن شكله جيد ويعطي مظهر مختلف إلا أنه من عيوبه صعوبة تنسيقه ونتيجة لذلك تلجأ الفتيات أصحاب الشعر الخشن إلى فرد وتنعيم الشعر الخشن وذلك باستخدام الوصفات الطبيعية وذلك لأنها آمنة ولا تسبب تلف أو ضرر للشعر.

سر الخلطة الهنود لفرد وتنعيم الشعر الخشن وتطويله

لا تزال الوصفات الطبيعية هي أفضل الطرق للتخلص من تجعد الشعر بل وتركه ناعم كالحرير

طرق ووصفات فرد وتنعيم الشعر الخشن باستخدام الوصفات الطبيعية

خل التفاح

مكونات خل التفاح

كمية متساوية من الماء وخل التفاح.

يتم إضافة الماء إلى خل التفاح وتقليبهما معًا.

يتم وضع الخليط بعد استخدام الشامبو وتركه على الشعر لمدة 5-10 دقائق ثم غسل الشعر بالماء البارد.

طريقة التحضير والاستخدام

الزيوت المختلفة

مكونات الزيوت المختلفة

زيت الزيتون.

جوز الهند.

زيت اللوز.

يتم إضافة الزيوت إلى بعضها البعض ووضع الزيوت في الميكروويف لمدة 1-2 دقيقة حتى تسخن.

يتم ترك الزيت حتى يبرد ثم وضعه على الشعر في فروة الرأس وتدليك فروة الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

يتم تغطية الشعر باستخدام قبعة الحمام ومن فوقها منشفة دافئة.

يتم ترك الزيت على الشعر لمدة 50-60 دقيقة ثم الاستحمام وغسل الشعر.

طريقة تحضير و الزيوت المختلفةوصفة البيض

مكونات البيض

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء وتقليبها جيدًا حتى تتجانس.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

لمدة نصف ساعة. يتم غسل الشعر بالماء البارد.

طريقة تحضير واستخدام البيضالأفوكادو

مكونات الأفوكادو

حبة من الأفوكادو.

نصف كوب زبادي.

يتم وضع الزبادي مع الأفوكادو وتكوين خليط متجانس

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة ساعة و أكثر.

يتم غسل الشعر بالماء البارد.

طريقة تحضير واستخدام الأفوكادو