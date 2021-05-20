المعلقه السحرية ضعيها على الكفته وانسى إنها تفك ولا تكش منك اسرار وطريقة الكفتة المظبوطة

المعلقه السحرية ضعيها على الكفته وانسى إنها تفك ولا تكش منك تعد كفته الحاتى من الوجبات السريعة جداً التي يمكن تحضيرها بسرعة للأطفال والعائلة، لأنها عبارة عن بعض البهارات واللحوم، لكنها تعتمد على الروح والخطى، لذلك نوفر لك طريقة عمل كفته الحاتى بالبرغل بحيث يمكنك الحصول على سعرات حرارية أقل في أقصر وقت واسرار الكفتة المظبوطة بدون ما تفك ولا تكش منك. المعلقه السحرية ضعيها على الكفته وانسى إنها تفك ولا تكش منك المكونات المستخدمة: 1/2 كيلوجرام من اللحم البقري المفروم

ملح، كمون، فلفل وتوابل

بالإضافة إلى ذلك جرجير ومعه طماطم من أجل الزينة

بصلة كبيرة تم فرمها جيداً

انقع نصف كوب من البرغل (1/8 كجم) (يفضل في اليوم السابق للطهي)، ثم صفيها.

فصان من الثوم المطحون

كزبرة مفرومة

ملعقة واحدة من السمنة طريقة تحضير كفته الحاتى اغسلي البرغل أكثير من مرة واحدة ثم صفيه من الماء بالتساوي، قطعي الطماطم والبصل إلى شرائح رفيعة والبقدونس، ثم اخلطيها مع البرغل، ثم أضيفي الثوم المهروس واخلطي المكونات جيدًا.

نضيف صلصة الطماطم ودبس الرمان والبهارات والملح ثم اعجن المكونات باليد حتى تتكون عجينة.

نضيف زيت الزيتون ونعجن بالمقشر، ثم نحول العجينة إلى كرات صغيرة، ونضعها في طبق مسطح، ونتركها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة.

ضع الزيت على يديك، وحضري الكرات في شكل بيضاوي، ثم اضغط عليها بيديك.

وضعيها بصنية داخل الفرن حتى النضج. طريقة عمل كفته الحاتى بالبقدونس المكونات المستخدمة: ألف جرام من اللحمة الحمراء المفرومة.

1/4 كوب صغير مكون من ماء البصل.

كمية قليلة من الفلفل الأسود والتي تبلغ ربع ملعقة صغيرة.

كوب واحد قليل من هريس الكزبرة.

كوب واحد قليل من البصل بعد فرمه جيداً.

نصف ملعقة قليلة من الملح.

3 ملعقة ممتلئة من زيت الذرة.

ملعقتان صغيرتان من بهارات اللحم.

عشرون جرام تشكيلة بهارات. طريقة تحضير كفتة الحاتى اخلطي اللحم مع الكمية المناسبة من البقدونس والملح وجميع البهارات.

نضيف البصل والمكونات الأخرى إلى خليط اللحم، ثم نخلط المكونات جيداً حتى يتكون مزيج متجانس، ثم بعد ذلك قومي بوضع

مزيج اللحم في الثلاجة حتى يتم تماسكه.

نقطع خليط اللحم إلى أعواد متوسطة الحجم.

الكفتة يتم غمسها في السيخ وضعيها في صينية بالفرن.

يتم غمسها في السيخ وضعيها في صينية بالفرن. الكفتة يتم وضعها على نار متوسطة لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة حتى تصبح الكفتة ناضجة. الوسوم

المعلقه السحرية ضعيها على الكفته وانسى إنها تفك ولا تكش منك تعد كفته الحاتى من الوجبات السريعة جداً التي يمكن تحضيرها بسرعة للأطفال والعائلة، لأنها عبارة عن بعض البهارات واللحوم، لكنها تعتمد على الروح والخطى، لذلك نوفر لك طريقة عمل كفته الحاتى بالبرغل بحيث يمكنك الحصول على سعرات حرارية أقل في أقصر وقت واسرار الكفتة المظبوطة بدون ما تفك ولا تكش منك. المعلقه السحرية ضعيها على الكفته وانسى إنها تفك ولا تكش منك المكونات المستخدمة: 1/2 كيلوجرام من اللحم البقري المفروم

ملح، كمون، فلفل وتوابل

بالإضافة إلى ذلك جرجير ومعه طماطم من أجل الزينة

بصلة كبيرة تم فرمها جيداً

انقع نصف كوب من البرغل (1/8 كجم) (يفضل في اليوم السابق للطهي)، ثم صفيها.

فصان من الثوم المطحون

كزبرة مفرومة

ملعقة واحدة من السمنة طريقة تحضير كفته الحاتى اغسلي البرغل أكثير من مرة واحدة ثم صفيه من الماء بالتساوي، قطعي الطماطم والبصل إلى شرائح رفيعة والبقدونس، ثم اخلطيها مع البرغل، ثم أضيفي الثوم المهروس واخلطي المكونات جيدًا.

نضيف صلصة الطماطم ودبس الرمان والبهارات والملح ثم اعجن المكونات باليد حتى تتكون عجينة.

نضيف زيت الزيتون ونعجن بالمقشر، ثم نحول العجينة إلى كرات صغيرة، ونضعها في طبق مسطح، ونتركها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة.

ضع الزيت على يديك، وحضري الكرات في شكل بيضاوي، ثم اضغط عليها بيديك.

وضعيها بصنية داخل الفرن حتى النضج. طريقة عمل كفته الحاتى بالبقدونس المكونات المستخدمة: ألف جرام من اللحمة الحمراء المفرومة.

1/4 كوب صغير مكون من ماء البصل.

كمية قليلة من الفلفل الأسود والتي تبلغ ربع ملعقة صغيرة.

كوب واحد قليل من هريس الكزبرة.

كوب واحد قليل من البصل بعد فرمه جيداً.

نصف ملعقة قليلة من الملح.

3 ملعقة ممتلئة من زيت الذرة.

ملعقتان صغيرتان من بهارات اللحم.

عشرون جرام تشكيلة بهارات. طريقة تحضير كفتة الحاتى اخلطي اللحم مع الكمية المناسبة من البقدونس والملح وجميع البهارات.

نضيف البصل والمكونات الأخرى إلى خليط اللحم، ثم نخلط المكونات جيداً حتى يتكون مزيج متجانس، ثم بعد ذلك قومي بوضع

مزيج اللحم في الثلاجة حتى يتم تماسكه.

نقطع خليط اللحم إلى أعواد متوسطة الحجم.

الكفتة يتم غمسها في السيخ وضعيها في صينية بالفرن.

يتم غمسها في السيخ وضعيها في صينية بالفرن. الكفتة يتم وضعها على نار متوسطة لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة حتى تصبح الكفتة ناضجة.

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