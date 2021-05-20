العروض الأسبوعية الضخمة في أسواق العثيم من يوم 12 إلى يوم 25 لشهر مايو

عثيم من أكبر الأسواق المركزية في المملكة العربية السعودية، التي تشتهر بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن المتاحة في الأسواق، مما تعد الاختيار الأمثل للتسوق حيث يوجد بها جميع ما يحتاج إليه المستهلك، كما أنها تتميز بالعروض الشهرية والأسبوعية التي تقدم من خلالها أقل الأسعار للسلع المتواجدة في جميع الفروع لفترة محددة، لذلك يبحث المواطنين عن هذه العروض وموعد طرحها للحصول عليها، وهذا ما يتم توضيحه.

عثيم

عثيم من أشهر الهايبر ماركت في المملكة المملوكة لرجل الأعمال عبدالله صالح العثيم، الذي استطاع أن يؤسس أكثر من 183 فرع منتشرة في جميع مدن المملكة السعودية، مما جعله متاحا أمام جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم، لذلك استطاع أن يجذب الملايين من العملاء.

كما أنه يتميز بالتنوع الكبير في المنتجات فلم يقتصر على بيع المنتجات الغذائية فحسب، بل يشمل جميع أنواع المنظفات والأدوات المنزلية ولعب الأطفال وغيرها، فهو يسعى من أجل اكتساب ثقة العميل وتوفير كل ما يطلبه من منتجات.

يشتهر العثيم بالتخفيضات على جميع أنواع اللحوم وذلك لأنها يقوم بإنتاجها في مصانعة الخاصة به، حيث يقوم بتصنيع جميع أنواع اللحوم سواء مجمدة أو طازج مثل الهمبرجر اللحم المفروم وغيرها من اللحوم المصنعة، بالإضافة إلى المخبوزات المميزة التي يعرف بها فهي تتم في مخبزه الخاصة على أعلى جودة.

أفضل عروض أسواق عبدالله العثيم

يقدم العثيم تخفيضات على المنتجات في جميع الفروع لدية يوم الأربعاء 7 شوال 1442 ومن هذه السلع ما يلي:

زيت عافيه 2 × لتر ونصف بسعر 95 ريال سعودي.

مسحوق اوتوماتيك تايد بودر مركز 5 كيلو بسعر 95 ريال سعودي.

لحم مفروم برازيلي كيلو 95 ريال.

دجاج فروج الذهبي مندي 600 جرام 50 ريال.

دجاج التنمية 800 جرام 95 ريال.

لحم باكستانى بالعظم 95 ريال.

كيفية الحصول على هاتف جوال بالتقسيط من زين